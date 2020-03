SPORTcars 06.03.2020 - Weltweit sind die deutschen Spezialisten von PRIOR DESIGN aus dem am Niederrhein gelegenen Kamp-Lintfort für ihre exklusiven und aufsehenerregenden Widebody-Kits bekannt. Kein Wunder, schließlich zeichnen sich die Breitbauten stets durch eine hervorragende Qualität und ihre rundum stimmigen Looks aus, welche die originale Linienführung der jeweiligen Basisautos perfekt ergänzen. Nun jedoch betritt PRIOR DESIGN Design die nächste Stufe der Exklusivität: Der neueste, in jeglicher Hinsicht begeisternde Bausatz ist für Fahrer von keinem geringeren Fahrzeug als dem faszinierenden McLaren 720S konzipiert. Somit wird der englische Mittelmotor-Sportwagen noch einzigartiger und zieht mit seiner unvergleichlichen Optik die Aufmerksamkeit regelrecht magisch an.