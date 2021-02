SPORTcars

SPORTcars 12.02.2021 - Seit mehr als zehn Jahren steht der nach unten stoßende Dreizack innerhalb der Mercedes-Benz- und AMG-Community für Performance pur. Denn die rheinland-pfälzischen Spezialisten von POSAIDON, deren Markenzeichen diese in der Mythologie weit verbreitete Stangenwaffe ist, fangen in puncto Leistungssteigerung gerne erst dort an, wo andere längst aufgehört haben. Die durch sie geschürte Power allerdings tragen die POSAIDON-Techniker dabei ungerne „öffentlichkeitswirksam“ zur Schau, sondern verhüllen sie in aller Regel vielmehr durch ein sehr unauffälliges Auftreten der von ihnen in neue Leistungssphären gehobenen Fahrzeuge. Ein Paradebeispiel für diese Vorgehensweise ist der hier abgebildete POSAIDON S 63 RS 830+ auf Basis der AMG-Variante des großen S-Klasse Coupés (C217).

Dessen 4,0 Liter großen V8-Biturbo-Motor (M177DE40AL) nämlich pushte POSAIDON von werksseitigen 612 PS und 900 Nm auf nun sogar mächtige 880 PS und brutale 1.200 Nm. Hierzu umfasst der Umbau, für welchen POSAIDON 29.990 Euro aufruft, die Installation kugelgelagerter Hochleistungsturbolader, eines Sportluftfilters sowie von Downpipes mit Sportkatalysatoren. Dazu werden selbstverständlich die Softwares von Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät und Antriebsstrangsteuergerät (CPC) angepasst. So aufgerüstet katapultiert sich der rund zwei Tonnen schwere POSAIDON S 63 RS 830+ in nur 2,9 Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit des Großkaliber-Geschosses ist unter Berücksichtigung der Reifenfreigabe auf 350 km/h limitiert.

Es geht noch stärker: Unter gleichlautender Bezeichnung bietet POSAIDON den S 63 RS 830+ auch in einer 940 PS und 1.280 Nm starken Ausbaustufen an, die zum Preis von 52.000 Euro über die bereits genannten Upgrades hinaus noch eine Bearbeitung der Zylinderköpfe (Porting) und Ventilsitze sowie die Installation einer Wasser/Methanol-Einspritzung (auf Wunsch mit individuellem Tank) beinhaltet. Mit dieser Power geht es in nur 2,8 Sekunden auf 100 km/h, die Vmax bleibt mit Rücksicht auf die Reifen aber auch hier bei 350 km/h.



Und selbst das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange! Denn POSAIDON avisiert bereits jetzt eine weitere Ausbaustufe für den M177DE40AL, mit welcher dann die 1.000-PS-Schallmauer fallen wird!

