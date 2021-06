SPORTcars 13.06.2021 - Dass Kombis mit dem AMG-Label zu den ganz Schnellen im Lande gehören, ist hinlänglich bekannt. Weitaus weniger offensichtlich ist, dass unter der „Tarnkappe“ eines handelsüblichen Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ T-Modells der frisch modellgepflegten Baureihe S213 hier ein PS-Ungeheuer aus dem Hause POSAIDON steht, welches in puncto Power und Performance selbst veritablen Supersportwagen den Fehdehandschuh hinwirft.

Wie die Namensgebung es vermuten lässt, entfaltet der POSAIDON E 63 RS 830, in der ersten von insgesamt drei verfügbaren, hardwarebasierten POSAIDON-Leistungsstufen für die aktuelle Generation des AMG E 63 S, 830 PS und ein maximal zur Verfügung stehendes Drehmoment von 1.100 Nm. Zum Einsatz kommen bei dieser Variante mit offiziellem TÜV-Segen speziell konfigurierte Upgrade-Turbolader, Sportluftfilter sowie Downpipes mit Sportkatalysatoren. Dazu werden die Softwares von Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät und Antriebsstrangsteuergerät (CPC) angepasst.



So gerüstet spurtet der Stuttgarter Familienkombi aus dem Stand in nur 3,2 Sekunden auf 100 km/h. Und der Vorwärtsdrang ist derart brutal, dass POSAIDON die werksseitige Limitierung der Höchstgeschwindigkeit auf 350 km/h anhebt. Die Aufhebung der elektronischen Vmax-Limitierung ist bei POSAIDON übrigens auch bei allen anderen Mercedes-Benz- und AMG-Modelle möglich.