SPORTcars 19.10.2019 - In seidenmattem Schwarz schimmernd steht er da, der E-Klasse-Kombi der aktuellen Baureihe S213. Und obwohl das Fahrzeug optisch vollkommen „serienmäßig“ dasteht, flößt das T-Modell dennoch bereits im Stand Respekt ein. Insbesondere der Bug mit großen Kühlern, angeströmt durch üppige Lufteinlässe in der Frontschürze macht bereits klar: Hier ist Power drin! Wieviel Dampf der E-Kombi allerdings nach der umfangreichen Aufrüstung durch die Spezialisten des im rheinland-pfälzischen Mülheim-Kärlich beheimateten Unternehmens POSAIDON entwickelt, das hat wohl kaum ein Betrachter des schwäbischen Bollerwagens auf dem Plan.

Nach diesen Modifikationen gehört der schwäbische Kombi zu den schnellsten Fahrzeugen, die auf unseren Autobahnen unterwegs sind: Dank einer Anpassung des Steuergerätes für den Antriebstrang zur vollständigen Aufhebung der werksseitigen Vmax-Begrenzung rennt er auf Anforderung rund 350 km/h schnell. Beim Katapultstart aus dem Stand fällt die 100-km/h-Markierung nach nur 3,0 Sekunden. Rund 24.000 Euro kostet dieses Power-Paket inklusive TÜV-Abnahme, welches bei POSAIDON in ähnlicher Form übrigens auch für alle anderen AMG-Modelle mit den 4,0-Liter-M177/M178-Triebwerken erhältlich ist. Und: Da geht noch mehr! In der nächsten Ausbaustufe RS 830+ werden unglaubliche 880 PS und 1.200 Nm entfacht.



Darüber hinaus erhielt der RS 830 auf T-Modell-Basis bei POSAIDON ein elektronisches Tieferlegungsmodul, welches nicht nur der Optik zugute kommt, sondern durch die Absenkung des Fahrzeug-Schwerpunkts auch dessen Straßenlage und Fahrdynamik optimiert.



