PIECHA AMG GT-RSR mit 612 PS

PIECHA AMG GT-RSR Foto: Piecha Design

SPORTcars 01.09.2016 - Ein tiefes Blau ist bezeichnend für besonders wertvolle Saphire – wie jeder Edelstein müssen aber auch sie geschliffen werden, um ihr volles Feuer zu entfachen. Analog zu diesem Vergleich hat PIECHA den bereits in Serie beeindruckenden Mercedes-AMG GT S präzise mit den richtigen Facetten versehen. Und wie bei einem hochkarätigen Edelstein sind die legendären 4Cs in vollendeter Harmonie gegeben: Car(at) – Cut – Colour – Clarity. Entsprechend ist der PIECHA AMG GT-RSR weit mehr als nur ein „weiteres Optikpaket“. „Er ist ein Meisterwerk und in seiner Klarheit und Designsprache richtungsweisend“, so Chefdesigner und Firmeninhaber Marcus Piecha. Jedes Teil fasziniert dabei sowohl einzeln als auch bezogen auf seine Gesamtwirkung.

Kohlefaser-Verbundmaterialien, die beim PIECHA AMG GT-RSR großflächig zum Einsatz kommen, stehen dem härtesten aller Edelsteine nicht nur chemisch besonders nahe. Auch in Ästhetik und Robustheit zeigt sich eine deutliche Verwandtschaft der beiden Materialien. So erhielt die serienmäßige Frontschürze „Air-Wings“ aus Carbon, welche horizontal die Luftschächte teilen und noch breiter wirken lassen. Die ganz auf Abtrieb getrimmten „Front-Cup-Wings“ mit den schräg nach oben verlaufenden Finnen und dem kraftvoll gezeichneten Mittelsteg zeigen den Einklang zwischen Ästhetik und Performance auf eindrucksvolle Weise. „Der Seitenbereich der ausdrucksstarken Coupé-Form mit der langen Motorhaube sollte Spannung aufbauen und sich von vorne zum Heckbereich dynamisch verbreitern, ohne verspielt zu wirken“, erläutert Piecha. Durch eine Zweiteilung mit Luftkanal und aerodynamisch beruhigenden Schweller-Borden wurden jetzt die Formensprache und das Design der Front-Aerodynamik in den Heckbereich transferiert. Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist die Umfeldbeleuchtung. Sie besteht aus je fünf senkrecht nach unten gerichteten LED-Einbaustrahlern, die in die Seitenschweller eingelassen sind und im Stand beim Öffnen beziehungsweise Schließen des Fahrzeugs den Unterboden ausleuchten.

Bei der Gestaltung der markanten Heckschürze hat PIECHA die Formensprache des Mercedes-AMG GT S für den RSR neu interpretiert. Neben Kreativität und Raumgefühl war hier auch sehr viel technisches Know-how gefragt: So wurde die vollkommen geschlossene Unterbodenverkleidung durch einen gewaltigen, ultraleichten Carbon-Diffusor mit beispielhaft integrierter Rückfahrleuchte ersetzt. Dessen markante Luftleitfinnen reichen nahezu bis zur Hinterachse und verbessern das Anpressverhalten essentiell. Eine noch größere Ingenieursleistung stellt der aerodynamisch hochwirksame, starre Heckflügel aus Carbon dar, der nahezu das gesamte Heck überspannt. Das Geniale an der Konstruktion: Der serienmäßig vorhandene, ausfahrbare Bremsheckspoiler an gleicher Stelle bleibt an seiner Position und in seiner Funktion erhalten.

Viel technischer Aufwand wurde auch beim von PIECHA realisierten Gewindefedernsatz betrieben, um die aufwändigen elektronisch gesteuerten Stoßdämpfer der Serienversion voll funktionsfähig zu erhalten. Selbst die UHP-Reifen von Entwicklungspartner YOKOHAMA, der viele Mercedes-Modelle auch für die Serie ausrüstet, sind eine speziell für den PIECHA AMG GT-RSR freigegebene Sonderversion des ADVAN Sport V105. Erwähnenswert sind hier nicht nur die schieren Dimensionen von 275/35 ZR19 vorne und 305/30 ZR20 hinten, sondern auch die neu erteilte Geschwindigkeitsfreigabe von 330 km/h.

Doch nicht nur die Topspeed des Sportwagens ist über alle Zweifel erhaben: Das von PIECHA installierte Performance-Modul, das in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungspartner PERFORMMASTER entwickelt wurde, sorgt mit seinen 612 PS (450 kW) und 840 Nm Drehmoment auch für beeindruckende Beschleunigungswerte. „Der Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 3,7 Sekunden presst einen regelrecht in den Sitz, die Tachonadel klettert in unglaublicher Geschwindigkeit bis zum Maximaltempo “, beschreibt Marcus Piecha das Erlebnis. Klanglich untermalt wird alles dabei von den Fanfaren der Abgasanlage, die in vier armdicken, hartverchromten, doppelwandigen 90-mm-Edelstahlrohren endet. Zugunsten klassischer Sportoptik hat PIECHA dabei der Versuchung der modischen Trapezform widerstanden.



Der PIECHA AMG GT-RSR ist in all seinen Facetten ein einmaliges Juwel, das keinen Trends folgt – sondern nur der reinen Lehre der Form – und damit neue Trends setzt.