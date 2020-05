Wer baut einen SUV mit Serie von 707 PS und das im der heutigen Zeit des Umdenkens und des Wandels. JEEP – Gegen den Strom schwimmen, etwas Verrücktes machen oder einfach anders sein wie die anderen.

Genau da wurde der richtige Knopf beim O.CT Tuning Team gedrückt. Der Trackhawk wurde in den Hauseigenen Prüfstand gefahren und mit viel Leidenschaft auf Herz und Nieren geprüft, ob da noch was geht? Und siehe da, es geht noch richtig was. Hellhound soll er jetzt heissen, der Bolide nach der O.CT Tuning Kur in der Stufe2. Aber schauen wir doch mal was das in Zahlen heisst. Drehmoment 1000 Nm / 888 PS, das ist ein Leistungsplus von 181 PS und 132 Nm. Ja richtig verstanden - Plus. In Fahrleistungen ist das kaum zu beschreiben wie der Hellhound in die Gänge kommt. Die Leistung wird mit dem 4x4 auf den Asphalt geschrieben und eine Längsdynamik entfaltet sich, die seines gleichen sucht. In der Beschleunigung kratzt der „Panzer“ schon nahe an der 3.0 Sek. und bei der V-Max knackt er die 300 km/h. Es gibt auch eine abgespeckte reine Software Stufe 1 Version für den Trackhawk mit nur 819 PS und 950 Nm, zynisch gemeint.