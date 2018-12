Dodge RAM by O.CT TUNING

SPORTcars 05.12.2018 - Die O.CT Tuning, gegründet im Jahr 1994, ist aus einer Leidenschaft entstanden und gehört zur Oberscheider Car World. Mit Hauptsitz in Lustenau (A) als Vertretung für die EU wurde auch ein Standort in Widnau (CH) für die Schweizer Kunden errichtet. O.CT Tuning ist professioneller Tuner für alle Fahrzeuge aus dem VAG Konzern. Die Leidenschaft für hubraumstarke Motoren hat die Herausforderung geweckt, sich auch auf den Kompressor-Umbau zu spezialisieren, was unweigerlich zu den US-amerikanischen Modellen geführt hat. Aktuelles Projekt ist der neue 2019er Dodge RAM 1500 5.7 V8 HEMI, welcher vom O.CT Tuning-Team einen Leistungs-Kit in Form eines Kompressor bekommen hat.

Der Umbausatz von O.CT Tuning beinhaltet einen Kompressor-Kit, ein geändertes Motormanagement, die fahrzeugspezifische Anpassung der ECU-Software sowie die Aufhebung der Vmax. Das Ergebnis der Umbaumaßnahmen sind eine Leistungsentfaltung von 480 PS (= 353 kW) anstelle der 401 Serien-PS (= 295 kW) sowie 660 Nm maximales Drehmoment statt 555 Serien-Nm. Das macht den Dodge RAM vom Lastesel zum Rennpferd. Die nach dem Umbau durch O.CT Tuning zur Verfügung gestellte Performance macht spürbar mehr Druck in der Längsdynamik und ein agileres Ansprechverhalten im Alltagsgebrauch, was dem Fahrer immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Als einziger Anbieter stellt O.CT Tuning die 2019er Dodge RAM Modelle mit Kompressor-Kit bereit und hat somit ein Alleinstellungsmerkmal am Tuninghimmel. Zielgruppe sind Unternehmer, die einen starken Arbeiter mit großem Spaßfaktor für ihren Betrieb möchten, oder Freaks, bei denen die Motivation auf „nice to have“ liegt. Auf den Umbau gibt es zusätzlich noch den Segen vom TÜV, damit dies auch alles seine Richtigkeit hat.



O.CT Tuning verleiht Fahrzeugen ungeahnte Dynamik, beeindruckende Fahrleistungen und Fahrspaß pur. Zusätzliche Informationen zu dem perfekt umgebauten Dodge RAM direkt bei O.CT Oberscheider Tuning GmbH | Reichsstr. 16 | A-6890 Lustenau | Telefon +43 5577 86253 | E-Mail info@oct-tuning.com | Web http://www.oct-tuning.com