Carrera 911 Spezial by O.CT Tuning Foto: O.CT TUNING

SPORTcars 08.02.2019 - Vom Schrauber aus Leidenschaft zum Edeltuner: eine Erfolgsgeschichte seit 1994. Mit dem Hauptsitz in Lustenau/Vorarlberg (A) und einer Filiale in angrenzenden Widnau (CH) können Kunden rund um den Globus bedient werden. Das nach wie vor weltweit einzigartige System IPRO – Intelligent PROgrammierung – verhalf dem Unternehmen zu internationalem Ansehen in der Auto- und Tuningbranche. Aus heutiger Sicht gehört O.CT Tuning mit den inzwischen zum KMU gewachsenen Unternehmen zu den global führenden Anbietern von Leistungsoptimierungen für Fahrzeuge vorwiegend aus dem VAG-Konzern.

Stichwort 911er = die Herausforderung schlechthin, ein nahezu perfektes Produkt zu optimieren. Man nimmt einen neuen Porsche 911 Carrera mit 3.0-Liter-Motor, steckt diesen in einen Leistungsprüfstand und lotet das Potential des Motors nach oben aus. Folgende Ergebnisse konnten dabei erzielt werden: Carrera Serie 370 PS/450 Nm – O.CT 430 PS/520 Nm – O.CT (Stufe 2) 574 PS/580 Nm // Carrera S Serie 350 PS/420 Nm – O.CT 420 PS/500 Nm /// Carrera GTS Serie 450 PS/550 Nm – O.CT 520 PS/640 Nm. Da kommt doch Freude auf, alleine schon wegen der noch agileren und sportlicheren Fahrwerte, welche die 911er-Familie schon ab Werk an den Tag legt. Das Feedback von Kunden – in Worte gefasst – ist: unglaublich, hätte ich so nicht erwartet oder voll der Hammer. Die Leistungsentfaltung der von O.CT Tuning neu programmierten Software ist extrem spürbar, was Agilität und Performance des Autos im direkten Vergleich zum Serien-911er anbelangt.

Mit dem bereits erwähnten System IPRO haben interessierte Werkstätten auf der ganzen Welt vor Ort die Möglichkeit, ihren Porsche-Kunden die Leistungssteigerung auf dem Steuergerät zu programmieren. Was O.CT Tuning von den meisten Anbietern unterscheidet, ist die Tatsache, dass bei O.CT Tuning auf Herstellerniveau mit direkter Programmierung auf dem Steuergerät gearbeitet wird. Dies bedeutet im Klartext: „high quality-tuning in another dimension“.



Informationen für Händler zum IPRO System können auf der Homepage www.oct-tuning.com mittels des produkteigenen Videos angesehen werden. Erfahren auch Sie perfektes Tuning auf höchstem Niveau. Für Anfragen steht das Team von O.CT Tuning gerne zur Verfügung.



