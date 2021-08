SPORTcars

V12-Supersportler auf Basis des Ferrari 812 GTS

SPORTcars 02.08.2021 - Wie es seit Jahren bei allen NOVITEC N-LARGO Projekten erfolgreiche Tradition ist, wurde auch diese Breitversion in Kooperation mit Vittorio Strosek entwickelt. Der deutsche Designer schuf in den letzten vier Jahrzehnten zahllose Karosserieumbauten für die exklusivsten Sportwagen der Welt und sammelte so enormes Know-how in diesem Bereich. Wie schon beim 812 Superfast besticht auch die N-LARGO Karosserie für den GTS durch ihre wuchtige Erscheinung. Alle Teile werden aus leichtem, aber hochfestem Carbon gefertigt. Dabei wurde nicht nur Wert auf spektakuläres Styling, sondern auch auf hervorragende Oberflächenqualität und Passform gelegt.

Formvollendet geschwungene Kotflügelverbreiterungen, die nahtlos mit der Serienkarosserie verbunden werden, machen den Spider insgesamt 14 Zentimeter breiter. Neu modellierte Kotflügel, die die Serienteile komplett ersetzen, machen das Fahrzeug an der Vorderachse sieben Zentimeter breiter. Für einen aerodynamisch optimalen Übergang zwischen den Verbreiterungen an Front und Heck und eine ausgeprägte Wespentaille sorgen die NOVITEC N-LARGO Seitenschweller. Sie werden, wie an diesem Fahrzeug zu sehen, auch in einer Sicht-Carbon-Variante angeboten. Wie ein aktueller Formel 1 Monoposto besitzt auch diese Breitversion vertikale Barge-Boards hinter den vorderen Radausschnitten und vor den hinteren Radhäusern, die den Fahrtwind zum Heck leiten.

Exakt an die Formgebung der breiteren Kotflügel adaptiert wurden die NOVITEC N-LARGO Schürzen vorne und hinten. Die Frontschürze verleiht dem Zwölfzylinder-Boliden nicht nur ein besonders markantes Gesicht, sie wurde im Windkanal auch so optimiert, dass sie zusammen mit dem Frontspoiler in Sicht-Carbon auch den Auftrieb an der Vorderachse reduziert.



Um am Heck mehr Abtrieb zu generieren, wurde ein Spoiler homogen in die N-LARGO Breitversion integriert, der sich wie ein ausgeprägter Bürzel über die beiden hinteren Verbreiterungen und die Haube zieht. In die neue Schürze, die auf beiden Seiten perfekt an die breiteren Kotflügel anschließt, wurde ein Diffusor integriert. Zusätzlich gibt es, ebenfalls aus Kohlefaser produziert, einen Heckschürzenaufsatz, der die vier 110 Millimeter Endrohre der NOVITEC Sportauspuffanlage perfekt einfasst.

Weitere, betont sportliche Akzente an der Karosserie werden mit maßgeschneiderten Sicht-Carbon-Elementen an Motorhaube, Seitenspiegeln und den Einfassungen der Rückleuchten gesetzt.



Zur spektakulären Optik dieses Supersportlers gehören natürlich auch extra breite Felgen und Reifen. Exklusiv für NOVITEC produziert Vossen, der amerikanische Hersteller von Highend-Leichtmetallfelgen, maßgeschneiderte Räder für den N-LARGO, die den Platz in den größeren Radhäusern optimal nutzen. Das NOVITEC NF 10 NL Design mit fünf filigranen Doppelspeichen und angedeutetem Zentralverschluss entsteht in dieser Manufaktur mit Hilfe modernster Schmiede- und Bearbeitungstechnologie. Die 12.5Jx22 Felgen an der Hinterachse wurden so konstruiert, dass ihr Radstern extrem konkav geformt ist. Als perfekte Bereifung kommt die Dimension 335/25 ZR 22 zum Einsatz. Um die Keilform des Sportwagens zu betonen, wurde für die Vorderachse das Format 10Jx21 mit Pneus der Größe 275/30 ZR 21 gewählt.

Einen weiteren großen Anteil an der aufregenden Optik hat auch die Tieferlegung um ca. 35 Millimeter, die NOVITEC mit speziellen Sportfedern realisiert. Optional bietet der Veredler auch ein Front-Lift-System an, mit dem Rampen im Parkhaus und Speed Bumper in der Stadt besser überwunden werden können. Per Knopfdruck im Cockpit hebt diese hydraulische Höhenverstellung die Vorderachse um ca. 40 Millimeter an. Nach Überwinden des Hindernisses kann per Knopfdruck wieder auf normales Level abgesenkt werden. Bei Erreichen einer Geschwindigkeit von 80 km/h geschieht das aber auch automatisch.



NOVITEC bietet mit dem neuen N-LARGO auf Basis Ferrari 812 GTS aber nicht nur faszinierende Optik. Auch im 6,5 Liter V12-Saugmotor stecken noch Reserven, die von den Motorentechnikern des Tuners geweckt werden. Dafür wurde eine Hochleistungsauspuffanlage entwickelt, die dem Triebwerk 40 Pferdestärken mehr entlockt. Das NOVITEC Abgassystem ist in verschiedenen Versionen erhältlich. Alle Varianten sind strömungstechnisch optimiert und komplett wärmeisoliert, was durch eine zusätzlich erhältliche 999er Feingoldbeschichtung weiter optimiert werden kann.

