Supersportwagen auf Basis Ferrari F8 Tributo

SPORTcars 06.07.2021 - 211 Zentimeter Breite an der Hinterachse: Mit diesem Gardemaß übertrifft die NOVITEC N-LARGO Breitversion einen serienmäßigen Ferrari F8 Tributo um exakt 13 Zentimeter. Dafür wurden neue, aufregend geformte Seitenteile modelliert, die nicht für ein Plus an Fahrzeugbreite und eine ausgeprägte Wespentaille sorgen. Großzügig dimensionierte Lufteinlässe versorgen das Triebwerk im Heck und die hinteren Bremsen mit Frischluft. In den größeren Radhäusern ist Platz für speziell für den NOVITEC N-LARGO entwickelte NF10 NL Räder der Dimension 12Jx22. Dank Einsatz von Hightech-Schmiede- und Bearbeitungstechnologie bieten diese von Vossen exklusiv für NOVITEC gefertigten Felgen eine hervorragende Kombination aus höchster Festigkeit und Leichtbau. Die extrem konkav geformten Schmiederäder mit fünf filigranen Doppelspeichen sind mit Hochleistungspneus der Dimension 335/25 ZR 22 bestückt.

An der Vorderachse legt der N-LARGO gegenüber seinem Basisauto in der Breite um insgesamt sieben Zentimeter zu. Das ist das Verdienst der breiteren vorderen Kotflügel, die die Serienteile komplett ersetzen. Sie beherbergen 9.5Jx21 Räder mit Pneus im Format 255/30 ZR 21 und weisen auf der Oberseite kiemenförmige Schlitze auf, um die von den Bremsen aufgeheizte Luft so schnell wie möglich aus den Radhäusern abzuleiten. Einen optimalen aerodynamischen Übergang zwischen den Verbreiterungen vorne und hinten produzieren die N-LARGO Seitenschweller.



Den breiteren Kotflügeln an Front und Heck angepasst wurden natürlich auch die vordere und die hintere Schürze, die beide die Serienstoßfänger ersetzen. Der Frontspoiler, der mit seitlichen Flaps ergänzt wird, verleiht dem Zweisitzer nicht nur ein betont aggressives Gesicht: Die im Windkanal optimierte Formgebung reduziert den aerodynamischen Auftrieb, was die Fahrstabilität bei hohem Tempo weiter optimiert.

Am Heck generiert die Kombination aus dem großen Heckspoiler in ausgeprägtem „Ducktail“ Design und dem in die N-LARGO Schürze integrierten Diffusor ein Plus an aerodynamischem Abtrieb. Die N-LARGO Motorhaube mit Hutze ist nicht nur ein optischer Leckerbissen, sondern optimiert auch die Luftzirkulation im Motorraum.



Alternativ zur hier abgebildeten Variante der NOVITEC Breitversion mit Frontflaps. Luftauslässen an den Frontkotflügeln, Seitenschwellern, Heckspoiler und Diffusor in Sicht-Carbon bietet der Veredler alternativ eine Variante an, bei der diese Elemente in Wagen- oder Kontrastfarbe lackiert werden. Wer sich weitere sportliche Kohlefaser-Akzente an der Karosserie wünscht, kann den Boliden auch mit einem maßgeschneiderten Einsatz und einer Blende für die Fronthaube, Covern für die Serienspiegel oder speziellen N-LARGO Seitenspiegeln und Fensterdreiecken aus diesem Compound veredeln lassen.

Um den aufregenden Auftritt des N-LARGO abzurunden und das Handling weiter zu optimieren, legt NOVITEC das Fahrzeug mit speziellen Sportfedern um ca. 35 Millimeter tiefer. Steile Rampen wie beispielsweise im Parkhaus oder Speed Bumper können mit dem optionalen Front-Lift-System an der Vorderachse leichter bewältigt werden. Per Knopfdruck hebt die hydraulische Höhenverstellung die Vorderachse um ca. 40 Millimeter an. Zurück auf Fahrposition geht es per erneutem Knopfdruck oder automatisch bei 80 km/h.



Die spektakuläre Optik des N-LARGO ergänzt NOVITEC mit einem kraftvollen Upgrade um 98 Pferdestärken für den Achtzylinder mit zwei Turboladern. Die Motorelektronik des Zweisitzers wird in Plug-and-Play Technologie mit zwei NOVITEC N-TRONIC Steuermodulen aufgerüstet, die spezielle Kennfelder für Einspritzung und Zündung einspeisen und die elektronische Ladedrucksteuerung anheben.

