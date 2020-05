SPORTcars

NOVITEC veredelt den Lamborghini Huracán EVO

SPORTcars 10.05.2020 - Um das keilförmige Design des überarbeiteten Boliden aus Sant’Agata Bolognese noch aufregender zu machen, entwickelten die NOVITEC Designer ein Aerodynamik-Kit, das spektakuläre Optik und aerodynamische Effizienz optimal kombiniert. Dazu gehörten auch Windkanaltests, um noch mehr Abtrieb zu erzielen und damit die Fahrstabilität bei hohen Geschwindigkeiten zu optimieren. Um dem Huracán EVO einen reinrassigen Racing-Look zu verleihen, werden die passgenauen NOVITEC Komponenten in Sicht-Carbon produziert. Selbstverständlich können die Karosserieteile aber auch in Wagen- oder Kontrastfarbe lackiert werden.

Um das Gesicht des Zweisitzers noch markanter zu gestalten, gibt es drei Optionen von NOVITEC, die einzeln oder komplett montiert werden können: Das zentrale Frontschwert und der zweiteilige Frontspoileransatz links und rechts werten aber nicht nur das Erscheinungsbild des EVO auf. Sie optimieren auch die Aerodynamik. Maßgeschneiderte Blenden links und rechts an der Frontschürze leiten den Fahrtwind noch gezielter in die seitlichen Lufteinlässe.



Nicht nur optisch ein weiterer Leckerbissen ist die NOVITEC Kofferraumhaube, die wahlweise lackiert werden kann oder in der Sicht-Carbon-Variante die sportliche Optik noch stärker akzentuiert. Die Luftschlitze links und rechts über dem Stoßfänger leiten den Fahrtwind durch integrierte Luftschächte zu den Auslässen vor der Frontscheibe. Damit wird zusätzlicher aerodynamischer Abtrieb produziert. Auch die Seitenansicht wird von NOVITEC eingehend modifiziert. Dazu gehören nicht nur die Seitenschweller, die den Zweitürer noch tiefer wirken lassen, sondern auch die Carbon-Spiegelcover und die nach vorne verlängerten Lufteinlässe an den hinteren Seitenfenstern, die die Frischluftzufuhr zum Motorraum optimieren.

Die Heckpartie des Huracán EVO wird optisch vom NOVITEC Heckflügel dominiert. Der Carbon-Spoiler erzeugt bei hohem Tempo zusätzlichen Abtrieb, was die Fahrstabilität weiter erhöht. Der NOVITEC Heckdiffusor ist ein weiterer wichtiger Baustein des Aerodynamikkonzepts.



Die bis zum Dach hochreichende Lufthutze der NOVITEC Motorhaube generiert nicht nur reinrassigen Rennsportlook, sondern optimiert auch den Wärmehaushalt im Motorraum. Zusätzlich gibt es eine Sicht-Carbon-Blende für das hintere Ende der Haube.



Zum aufregenden NOVITEC Designpaket für den Lamborghini Huracán EVO gehören natürlich auch maßgeschneiderte Hightech-Räder, die von US-Hersteller Vossen exklusiv für NOVITEC gefertigt werden. Insgesamt stehen drei verschiedene Varianten zur Auswahl, die alle zwei Eigenschaften gemeinsam haben: High-End-Schmiedetechnologie und eine Kombination aus 20 Zoll Vorderrädern und hinteren Felgen mit 21 Zoll Durchmesser. So wird die Keilform des Sportwagens noch stärker betont.

Auf den beigefügten Fotos ist der Sportwagen mit NOVITEC NL4 Schmiedefelgen ausgerüstet. Sie sind in Versionen mit Fünfloch-Radbefestigung oder mit dem ab Werk optional für die Huracán EVO Modelle erhältlichen Zentralverschluss erhältlich. Ihr Design mit sechs filigranen Speichen, die zum Felgenaußenrand hin in einem weit gespreizten Y münden, lassen diese Räder so noch größer wirken als sie es in Realität schon sind. Eine weitere Option ist die große Farbenvielfalt, in der diese Hightech-Felgen geordert werden können.



Vorne kommt in allen Varianten das Format 9Jx20 mit 245/30 ZR 20 Pirelli P-Zero Hochleistungspneus zum Einsatz. Auf der Hinterachse werden 325/25 ZR 21 Reifen auf 12.5Jx21 Felgen gefahren. Alternativ gibt es für den Huracán EVO auch dreiteilige NOVITEC NL1 Leichtmetallfelgen mit fünf filigranen Doppelspeichen, die ebenfalls in Schmiedetechnologie hergestellt werden. Speziell auf die NOVITEC Rad/Reifen-Kombination abgestimmt wurden die NOVITEC Sportfedern, die den Zweisitzer um ca. 35 Millimeter tieferlegen. Der abgesenkte Schwerpunkt trägt ebenfalls zu einem noch direkteren Handling bei.

