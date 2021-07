SPORTcars

NOVITEC veredelt den Ferrari SF90 Stradale

SPORTcars 25.07.2021 - Aufregender Sound und ein weiteres Plus an Performance sind die hervorstechenden Features des ersten NOVITEC Upgrades für den Hybridantrieb des SF90 Stradale. Dafür entwickelten die Motorentechniker des deutschen Veredlers eine aufwendig abgestimmte Hochleistungsauspuffanlage mit 100-Zeller-Metallkatalysatoren und zwei 112 Millimeter großen Edelstahl-Endrohren mit Carbon-Blenden, die die Heckpartie auch optisch weiter aufwerten. Das NOVITEC System optimiert die Abgasführung, was den Vierliter-Achtzylinder mit zwei Turboladern freier ausatmen lässt. Zusätzlich wird durch die komplett wärmeisolierte Anlage die Temperatur im Motorraum reduziert, was ebenfalls zur Leistungsoptimierung beiträgt. Eine weiter verbesserte Wärmeableitung kann durch die optional erhältliche Beschichtung mit 999 Feingold erreicht werden.

NOVITEC bietet das Auspuffsystem in verschiedenen Varianten mit und ohne elektronisches Soundmanagement durch Abgasklappensteuerung an. Dazu gehört auch eine Version aus INCONEL, dem gleichen, besonders leichten Werkstoff, aus dem auch die Auspuffanlagen der Formel 1 Monoposti gefertigt werden.



Noch eindrucksvoller ist aber die Leistungsoptimierung. Mit dem NOVITEC System produziert der aufgeladene V8 statt serienmäßiger 574 kW / 780 PS noch überlegenere 598 kW / 813 PS bei 7 750 U/min. Das maximale Drehmoment des Verbrennungsmotors erhöht sich von 800 auf 858 Nm bei 6 100 Touren. Das wirkt sich natürlich auch auf die Systemleistung des SF90 Stradale aus, die auf 760 kW / 1 033 PS anwächst. Damit legt der Mittelmotorsportwagen weiter an Dynamik zu und katapultiert sich aus dem Stand in nur 2,5 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf über 340 km/h an.

Ein weiterer Schwerpunkt der ersten NOVITEC Schritte, diesen Ferrari noch dynamischer und aufregender zu machen, liegt bei Rädern und Fahrwerk. Für die Konstruktion und Fertigung maßgeschneiderter Räder kooperierte der deutsche Veredler auch für diesen Supersportwagen wieder mit Vossen, dem führenden amerikanischen Produzenten von Hightech-Schmiedefelgen.



Dank State-of-the-Art Bearbeitungstechnologie konnten Räder im NOVITEC NF 10 Design konzipiert werden, die den vorhandenen Platz in den Kotflügeln des SF90 Stradale perfekt nutzen. Als Kontrast zur schwarzen Außenfarbe wurden diese Felgen im Farbton „Bronzino“ lackiert, einem aus einer Palette von insgesamt 72 Farbtönen, aus der der NOVITEC Kunde für seinen Radsatz wählen kann.

