NOVITEC veredelt den Ferrari F8 Tributo

SPORTcars 11.06.2020 - Leistung kann auch ein Sportwagen der Spitzenklasse niemals genug haben. Deshalb entwickelten die NOVITEC Motorentechniker verschiedene Leistungskits für das 3,9 Liter V8-Biturbo-Triebwerk des Ferrari F8 Tributo. Dazu werden in Plug-and-Play-Technologie zwei NOVITEC N-TRONIC Steuermodule an die Motorelektronik des Zweisitzers adaptiert. Sie steuern den Achtzylinder mit neu programmierten Kennfeldern für Einspritzung und Zündung und modifizieren zusätzlich die elektronische Ladedrucksteuerung.

In der ersten NOVITEC Tuningstufe leistet der aufgeladene Achtzylinder 49 kW / 67 PS mehr als das Serientriebwerk und legt auch beim maximalen Drehmoment um 112 Nm auf 882 Nm bei 3 000 Touren zu. Von der Leistungssteigerung auf 579 kW / 787 PS bei 8 000 U/min profitieren natürlich die Fahrleistungen: Aus dem Stand katapultiert sich der zweisitzige Sportwagen in nur 2,7 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit wächst auf über 340 km/h an.



Selbstverständlich bietet die NOVITEC Leistungssteigerung nicht nur eine noch bessere Performance: Ebenso faszinierend ist das noch direktere Ansprechverhalten und das noch kraftvollere Durchzugsvermögen.

Um die Performance weiter zu optimieren und gleichzeitig den Motorsound noch aufregender zu gestalten, empfiehlt sich zusätzlich die Montage einer NOVITEC Hochleistungsauspuffanlage. Das aus Edelstahl gefertigte Abgassystem, das zugunsten eines optimierten Temperaturhaushalts im Motorraum komplett wärmeisoliert ist, wird in Versionen mit oder ohne elektronisches Soundmanagement angeboten.



Alle NOVITEC Sportauspuffanlagen für den F8 Tributo können wahlweise mit den in ihrer Kombination aus Carbon und Edelstahl betont sportlich gestylten NOVITEC Endrohren oder mit den serienmäßigen Auspuffblenden kombiniert werden.

Die NOVITEC Designer arbeiten bereits an einem ebenso aufregend gestylten wie aerodynamisch effizienten Karosserieprogramm für den F8 Tributo. Um die Optik des neuen Mittelmotor-Ferraris aber schon jetzt weiter zu individualisieren und den vorhandenen Platz in den Radhäusern perfekt auszunutzen, wurden in Kooperation mit dem amerikanischen Hightech-Radhersteller Vossen maßgeschneiderte Schmiederäder entwickelt. Um die Keilform des Mittelmotorrenners noch stärker zu betonen, werden die NOVITEC NF9 Schmiedefelgen mit fünf filigranen Doppelspeichen auf dem F8 Tributo in der Kombination 9Jx21 vorne und 12Jx22 auf der Hinterachse gefahren. Als optimale Bereifung wurden Pirelli P Zero Hochleistungspneus der Größen 255/30 ZR 21 und 335/25 ZR 22 gewählt.

Diese Räder überzeugen nicht nur durch ebenso leichte wie robuste Konstruktion, sondern auch durch größtmögliche Individualität für den Fahrzeugeigner. So sind die NOVITEC NF9 Felgen in 72 verschiedenen Farbvarianten und zusätzlich auf Wunsch auch mit gebürsteter oder polierter Oberfläche erhältlich.



Alternativ umfasst das weitgefächerte NOVITEC Radprogramm für den F8 Tributo weitere exklusive Felgen in verschiedenen Kombinationen mit 20 und 21 oder 21 und 22 Zoll Durchmesser.

