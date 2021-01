SPORTcars

SPORTcars 22.01.2021 - Der 3,9 Liter Achtzylinder mit zwei Turboladern im F8 Tributo bietet eine hervorragende Ausgangsbasis für leistungsstarkes Tuning. Die NOVITEC Motorentechniker entwickelten für dieses Triebwerk mehrere Leistungskits, die die Reserven, die in diesem Motor verborgen sind, wecken, ohne die Standfestigkeit anzutasten. In aufwendigen Versuchsreihen wurden spezielle Kennfelder für die beiden NOVITEC N-TRONIC Module entwickelt, die im Plug & Play Verfahren an das elektronische Motormanagement des Fahrzeugs adaptiert werden.

In der stärksten Variante, zu der auch eine NOVITEC Hochleistungsauspuffanlage gehört, steigt die Spitzenleistung von serienmäßigen 530 kW / 720 PS auf 590 kW / 802 PS bei 7 950 U/min. Simultan wächst das maximale Drehmoment auf 898 Nm an. Nach nur 2,6 Sekunden ist der getunte Zweisitzer bereits 100 km/h schnell. Die Höchstgeschwindigkeit erhöht sich auf über 340 km/h.



Auf der Straße macht sich die NOVITEC Leistungssteigerung nicht nur durch die verbesserten Fahrleistungen, sondern auch durch ein noch direkteres Ansprechverhalten und ein noch kraftvolleres Durchzugsverhalten bemerkbar.

Auch ohne Motortuning ist eine NOVITEC Hochleistungsauspuffanlage eine Investition in mehr Fahrspaß: Das Abgassystem wird in verschiedenen Versionen, darunter auch in besonders leichten INCONEL Varianten, wahlweise mit oder ohne elektronisches Soundmanagement, angeboten. Alle Varianten sind komplett wärmeisoliert, um den Temperaturhaushalt im Motorraum zu optimieren. Nicht nur optisch besonders reizvoll ist der NOVITEC INCONEL Sportauspuff, der zusätzlich auch noch mit 999 Feingold beschichtet ist: Er kann die Hitze noch besser abführen. Zwei große Endrohre in einer Kombination aus Carbon und Edelstahl betonen den Racing-Look des NOVITEC Umbaus. Das Programm umfasst außerdem 100-Zellen-Sportkatalysatoren, die ebenfalls wärmeisoliert sind und auf Wunsch ebenfalls mit Feingoldbeschichtung geordert werden können.



Carbon ist nicht nur in der Formel 1 erste Wahl, sondern auch bei den NOVITEC Aerodynamik-Komponenten für den Ferrari F8 Tributo. Alle Teile sind wahlweise auch in einer Sicht-Carbon Variante mit hochglänzendem Coating erhältlich.

Die Designer legten dabei nicht nur Wert auf aufregende Optik, sondern vor allem auch auf aerodynamische Effizienz. Das Gesicht des Mittelmotorsportlers wird mit einem umfangreichen NOVITEC Upgrade noch markanter profiliert: Dazu werden am Stoßfänger für eine weitere Reduktion des Auftriebs bei hohen Geschwindigkeiten ein zweiteiliger Frontspoiler und Flaps an den seitlichen Lufteinlässen angebracht. Die NOVITEC Carbon-Blende für den breiten Lufteinlass in der Front verleiht dem Sportwagen einen Look, der an den Frontspoiler eines Formel 1 Rennwagens erinnert. Ein Einsatz für die Fronthaube aus dem gleichen Verbundwerkstoff rundet die betont sportliche Optik ab.



Um den Zweitürer auch in der Seitenansicht noch sportlicher auftreten zu lassen und die Luftströmung an den Seiten noch genauer zu kanalisieren, gibt es die NOVITEC Seitenschweller. Dezente Carbon-Blenden für die Seitenspiegel setzen zusammen mit den NOVITEC Luftleitelementen in den seitlichen Lufteinlässen weitere sportliche Akzente.

Die Heckpartie wird optisch von dem großen Heckflügel dominiert, der bei hohem Tempo den Abtrieb an der Hinterachse deutlich vergrößert. Alternativ gibt es auch eine dezente Heckspoilerlippe. Die Heckschürze kann mit verschiedenen NOVITEC Aerodynamikkomponenten aufgerüstet werden. So kann der Seriendiffusor mit einer Abdeckung, Luftauslässen und Finnen aus Carbon aufgewertet werden. Ein weiteres Detail ist eine Kohlefaser-Blende für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera. Optional gibt es auch einen kompletten NOVITEC Diffusor, der in den Serienstoßfänger integriert wird. Zusätzlich kann die Motorhaube mit einer Sicht-Carbon Blende aufgewertet werden.



Die Fahrzeugoptik wird natürlich auch durch die Räder entscheidend beeinflusst: NOVITEC konzipierte speziell für den Ferrari F8 Tributo verschiedene Schmiedefelgen. Vossen, der amerikanische Produzent von Highend-Leichtmetallrädern, konnte als Partner für Entwicklung und Produktion gewonnen werden. Um die Keilform des Zweisitzers zu bekräftigen, werden an der Hinterachse Felgen mit einem ein Zoll größeren Durchmesser als vorne gefahren.