NOVITEC McLaren 720S Spider

NOVITEC McLaren 720S Spider

SPORTcars 02.09.2019 - Die NOVITEC Designer haben seit Jahrzehnten nur eine Mission: die exklusivsten Automobile noch faszinierender auftreten zu lassen und ihre aerodynamische Effizienz weiter zu optimieren. Für den 720S mit versenkbarem Hardtop entwickelten sie Sicht-Carbon-Komponenten, die in Forged Carbon gefertigt werden. Dieser Kohlefaser-Compound besitzt nicht nur eine eigenständige Optik, die sich stark von den üblichen Carbon-Strukturen unterscheidet, sondern bietet natürlich ebenfalls eine hervorragende Kombination aus Leichtgewicht und Festigkeit.

NOVITEC McLaren 720S Spider

NOVITEC McLaren 720S Spider

Das Gesicht des 720S Spider erhält bei NOVITEC ein markantes Facelift: der Serienstoßfänger wird mit Frontspoiler, Frontschwert und seitlichen Frontflaps ergänzt, die bei hohem Tempo den Auftrieb an der Vorderachse reduzieren. Die aufregende Frontansicht wird komplettiert durch die NOVITEC Forged Carbon Einsätze für die vorderen Scheinwerfer, die N-LARGO Kofferraumhaube und die Forged Carbon Gehäuse für die Seitenspiegel. Die Seitenpartien des 720S Spider werden mit den NOVITEC Carbon-Einstiegen aufgewertet, die den Racing-Look konsequent weiterführen. Zum aerodynamischen Feinschliff à la NOVITEC gehören auch die neuen Abdeckungen für die seitlichen Lufteinlässe auf beiden Seiten des Fahrzeugs. Sie führen den Fahrtwind noch gezielter in die Belüftungsöffnungen hinter den beiden Türen, die das Triebwerk mit Atem- und Frischluft versorgen. Die Heckpartie wird optisch dominiert vom NOVITEC Heckflügel, der den aerodynamischen Abtrieb weiter verstärkt. Alternativ gibt es auch eine dezenter gestaltete Heckspoilerlippe.

NOVITEC McLaren 720S Spider

Weitere Rennsportakzente werden am Heck durch aufwendige Forged Carbon Elemente wie Heckschürze, Diffusor und Diffusorfinnen gesetzt. Das NOVITEC Optikpaket wird durch seitliche Carbon-Blenden für die Heckschürze komplettiert. Ebenso elementar für die aufregende NOVITEC Optik für den offenen McLaren sind die Hightech-Räder, die vom amerikanischen Highend-Hersteller Vossen exklusiv für NOVITEC gefertigt werden. Sie werden in einer Kombination aus 20 und 21 Zoll großen Rädern an Vorder- und Hinterachse montiert, die durch ihre unterschiedlichen Durchmesser die Keilform des Mittelmotorsportwagens optisch betonen. Durch ihr Design mit sieben filigranen Doppelspeichen und die Produktion in modernster Schmiedetechnologie sind diese Räder mit angedeutetem Zentralverschluss für ihr Kingsize-Format extrem leicht. Die MC3 Räder sind in 72 verschiedenen Farbvarianten erhältlich, wahlweise auch mit gebürsteter oder polierter Oberfläche.

Die 8.5Jx20 Vorderräder mit Pirelli P-Zero 255/30 ZR 20 Hochleistungspneus nutzen den in den Kotflügeln vorhandenen Raum genauso konsequent aus wie die 12Jx21 Felgen an der Hinterachse, die mit 325/25 ZR 21 Reifen bestückt werden. Alternativ gibt es für die McLaren 720S Modelle auch NOVITEC MC1 Schmiederäder mit fünf Speichenpaaren. Neben einem weiteren Plus für die Optik des Spiders durch die Tieferlegung um ca. 30 Millimeter machen die NOVITEC Sportfedern auch das Handling noch direkter.



Damit ist der offene McLaren perfekt für noch mehr Leistung gerüstet. Der 4,0 Liter Achtzylinder mit zwei Turboladern bietet eine hervorragende Basis für leistungsstarkes Tuning. Die Motorentechniker entwickelten für den 720S drei verschiedene Leistungskits, die alle auf NOVITEC N-TRONIC Zusatzsteuergerät aufbauen, das im Plug & Play Verfahren an das elektronische Motormanagement des Fahrzeugs adaptiert wird und neue Kennfelder für Einspritzung, Zündung und Ladedrucksteuerung einspeisen.



In der stärksten Performance Stufe 2, die zusätzlich eine NOVITEC RACE Hochleistungsauspuffanlage umfasst, werden 63 kW / 86 PS mehr Spitzenleistung und ein um 108 Nm höheres maximales Drehmoment erzielt. Damit leistet der aufgeladene V8 mit NOVITEC Tuning eindrucksvolle 592 kW / 806 PS bei nur 6 700 U/min und produziert bei 6 300 Touren ein maximales Drehmoment von 878 Nm. Davon profitieren natürlich auch die Fahrleistungen: Nach nur 2,7 Sekunden ist der getunte 720S Spider bereits 100 km/h schnell. Bereits 7,5 Sekunden nach dem Start wird Tempo 200 erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 346 km/h an. Auf der Straße macht sich die NOVITEC Leistungssteigerung nicht nur durch die weiter verbesserten Fahrleistungen, sondern auch durch ein noch direkteres Ansprechverhalten und ein noch kraftvolleres Durchzugsvermögen bemerkbar.



Auch ohne Motortuning empfiehlt sich an jedem McLaren 720S die Installation einer NOVITEC Hochleistungsauspuffanlage. Das Abgassystem mit zwei 95 Millimeter Endrohren, wahlweise in Edelstahl poliert oder mattschwarz, ist zugunsten einer reduzierten Temperaturentwicklung im Motorraum komplett wärmeisoliert und mit oder ohne Klappensteuerung erhältlich. Der Sportauspuff wird wahlweise aus Edelstahl oder dem noch leichteren, in der Formel 1 und der Raumfahrt verwendeten INCONEL gefertigt. Zusätzlich umfasst das Programm leichtere und noch effizientere Sportkatalysatoren.



Veredelung in höchster Individualität und Güte bietet NOVITEC auch für das Cockpit aller Sportwagen von McLaren. Feinstes Leder und Alcantara in praktisch unbegrenzter Farbvielfalt werden exakt nach den Wünschen des Fahrzeugeigners verarbeitet.