NOVITEC-Feinschliff am McLaren 620R

SPORTcars 17.11.2020 - Im GT4 Rennsport wird das Triebwerk des McLaren auf weniger als 500 Pferdestärken gedrosselt, um Chancengleichheit mit den vielen verschiedenen Fahrzeuge anderer Hersteller in dieser Klasse zu gewährleisten. In der 620R Straßenversion leistet der 3,8 Liter V8 mit zwei Turboladern dagegen 456 kW / 620 PS und legt so ein hervorragendes Fundament für Motortuning. Die NOVITEC Motorentechniker entwickelten drei verschiedene Leistungskits für dieses Triebwerk. Zwei NOVITEC N-TRONIC Module, die im Plug & Play Verfahren an das elektronische Motormanagement des Fahrzeugs adaptiert werden, steuern bei allen drei Versionen Einspritzung, Zündung und Ladedrucksteuerung mit neuen Kennfeldern. Und das bei Bedarf, denn die Mehrleistung kann vom Fahrer per Knopfdruck am Active Dynamic Panel in Sekundenschnelle aktiviert werden.

In der stärksten Leistungsstufe, die zusätzlich eine NOVITEC RACE Hochleistungsauspuffanlage umfasst, steigt die Spitzenleistung um 67 kW / 91 PS an. Parallel wächst das maximale Drehmoment um 90 Nm an. Damit liegt die Spitzenleistung des aufgeladenen V8 mit NOVITEC Tuning bei 523 kW / 711 PS bei 7 400 U/min. Das maximale Drehmoment von 710 Nm steht bereits bei 5 250 Touren bereit. Im Zusammenspiel mit dem Leichtgewicht von weniger als 1 400 Kilogramm liefert der von NOVITEC getunte McLaren 620R atemberaubende Fahrleistungen: Aus dem Stand sprintet der Mittelmotorbolide in nur 2,8 Sekunden von 0 – 100 km/h. Bereits nach 7,8 Sekunden ist Tempo 200 erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 328 km/h.

Im Fahrbetrieb überzeugen die NOVITEC Performance Kits aber nicht nur durch weiter optimierte Fahrleistungen, sondern auch durch ein noch direkteres Ansprechverhalten und eine noch kraftvollere Leistungsentfaltung über den gesamten Drehzahlbereich, was sich auf der Rennstrecke genauso wie auf der Straße in weiter gesteigertem Fahrspaß niederschlägt.



Leistungsoptimierung und ein noch sportlicherer Sound sind die wichtigsten Features der NOVITEC RACE Hochleistungsauspuffanlage für den McLaren 620R. Um die Temperaturen im Motorraum zu senken sind die Sportauspuffanlagen komplett wärmeisoliert. Die exakt abgestimmten Abgassysteme sind wahlweise in Edelstahl oder dem noch leichteren, in der Formel 1 verwendeten Werkstoff INCONEL erhältlich. Zusätzlich können leichtere und noch effizientere Sportkatalysatoren installiert werden. Mit je einem passend zur Heckkontur abgeschrägten Endrohr links und rechts wird auch die Heckansicht modifiziert.

Hightech-Schmiedetechnologie und Zentralverschluss sind die prägnantesten Features der NOVITEC MC3 Räder, die speziell für diesen straßenzugelassenen Rennwagen entwickelt wurden und den vorhandenen Platz in den Radhäusern optimal ausnutzen. Gegenüber den Serienrädern ist diese auf dieses Fahrzeug maßgeschneiderte Rad/Reifen-Kombination in 20 und 21 Zoll im Durchmesser jeweils einen Zoll größer und betont die Keilform des Sportwagens noch stärker.



Für Entwicklung und Produktion gewann NOVITEC den renommierten amerikanischen Hersteller Vossen, der für diese Highend-Leichtmetallfelgen ein Design mit sieben filigranen Doppelspeichen, die bis zum Außenrand reichen, entwickelte. Damit konnte eine optimale Kombination aus höchster Festigkeit und Leichtgewicht erzielt werden.



Die NOVITEC MC3 Räder für den McLaren 620R sind in 72 verschiedenen Farbvarianten und optional auch mit gebürsteter oder polierter Oberfläche erhältlich. An der Vorderachse kommen 8.5Jx20 Räder mit Reifen der Dimension 245/30 ZR 20 zum Einsatz. Für maximale Traktion an der Hinterachse sorgen 11.5Jx21 Schmiedefelgen mit 315/30 ZR 21 Pneus.

