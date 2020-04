SPORTcars 15.04.2020 - Performance ist die Kernkompetenz des McLaren Senna, des auf 500 Exemplare limitierten Leichtbaumodells des britischen Herstellers, das nach dem legendären dreifachen Formel 1 Weltmeister Ayrton Senna benannt wurde. Sein 4,0 Liter-V8-Biturbo-Triebwerk leistet ab Werk 588 kW / 800 PS und produziert ein maximales Drehmoment von 800 Nm. NOVITEC bietet für diesen Supersportwagen drei verschiedene Tuningstufen an. Alle drei Leistungskits nutzen das im Plug & Play Verfahren an das elektronische Motormanagement adaptierte NOVITEC N-TRONIC Modul, das den Motor mit neuen Mappings für Einspritzung und Zündung steuert und außerdem die elektronische Ladedrucksteuerung modifiziert.

In der stärksten Variante werden 75 kW / 102 PS mehr Spitzenleistung und 88 Nm mehr Drehmoment erzielt. Damit leistet der von NOVITEC getunte McLaren Senna 663 kW / 902 PS bei 7 100 U/min. Das maximale Drehmoment von 888 Nm liegt bei 6 300 Touren an. Zu diesem Motorumbau gehört auch eine NOVITEC RACE GTR Hochleistungsauspuffanlage. Dieses Abgassystem ist aus dem ultraleichten, auch in der Formel 1 verwendeten Werkstoff INCONEL gefertigt. Der Sportauspuff lässt den aufgeladenen Achtzylinder nicht nur freier ausatmen, sondern optimiert durch eine umfassende Wärmeisolierung auch den Temperaturhaushalt im Motorraum. Die NOVITEC Hochleistungsauspuffanlage ist selbstverständlich auch ohne Motortuning erhältlich. Die beiden nach oben herausgeführten 95 Millimeter Endrohre, wahlweise in Edelstahl poliert oder mattschwarz, passen sich mit ihrem schräg abgeschnittenen Design exakt der Karosserieform an.