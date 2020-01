SPORTcars

SPORTcars 09.01.2020 - Für die Entwicklung des durch die Verwendung von Carbon besonders leichten Karosserieumbaus kooperierte NOVITEC einmal mehr mit dem deutschen Designer Vittorio Strosek. Das fertige Fahrzeug fasziniert nicht nur durch seine ausgefeilte Formgebung, die im Windkanal optimiert wurde: Mit sechs Zentimeter mehr vorne und dreizehn Zentimeter extra an der Hinterachse wirkt der Sportwagen aus jeder Perspektive noch spektakulärer. Die vorderen Kotflügel und hinteren Seitenteile der Breitversion wurden so konzipiert, dass sie die Serienteile komplett ersetzen. In den größeren Radhäusern ist dann Platz für die von Räderpartner Vossen speziell für den NOVITEC N-LARGO gefertigten MC2 Schmiedefelgen in Zentralverschlussoptik. Durch den Einsatz von State-of-the-Art Fertigungstechnologie bieten diese Räder eine herausragende Kombination von Leichtbau und Festigkeit. Sie sind in vielen verschiedenen Farbvarianten, wahlweise auch mit gebürsteter oder polierter Oberfläche, erhältlich.

Die N-LARGO Breitversion ermöglicht, dass die 12Jx21 Räder an der Hinterachse einen extrem konkav ausgeformten Radstern mit sieben filigranen Doppelspeichen aufweisen. Sie sind mit Pirelli P ZERO Hochleistungspneus der Dimension 325/25 ZR 21 bestückt. Ein Zoll kleiner im Durchmesser sind die neun Zoll breiten MC2 Schmiedefelgen an der Vorderachse, die die keilförmige Optik des Zweisitzers noch stärker betonen und ebenfalls einen konkav geformten Felgenstern besitzen. Für die Bereifung wurde die Größe 245/30 ZR 20 gewählt. Die breiteren N-LARGO Kotflügel an Vorder- und Hinterachse verleihen dem Zweisitzer zusammen mit speziellen Seitenschwellern eine aufregende Wespentaille. Die N-LARGO Seitenteile formen nicht nur einen perfekten Übergang zwischen den breiteren Kotflügeln: ihre integrierten Belüftungsöffnungen leiten den Fahrtwind zu den hinteren Bremsscheiben und -sätteln. Die NOVITEC Lufteinlässe hinter den Türen versorgen den Motorraum mit Atem- und Kühlluft. Im Fokus des Karosserieumbaus stand aber nicht nur ein extravaganter Auftritt, sondern auch die Optimierung der Fahrdynamik durch effiziente Modifikationen an der Aerodynamik. Das Gesicht des englischen Sportwagens wird durch ein umfangreiches Designpaket noch markanter: Die NOVITEC N-LARGO Frontschürze ersetzt den Serienstoßfänger komplett und schließt seitlich perfekt an die breiteren Kotflügel der Breitversion an.

Passend zur neuen Front wurde ein extremer nach vorne reichendes Frontschwert entwickelt, das die Fahrstabilität bei hohen Geschwindigkeiten weiter verbessert. Durch den Einsatz von Forged Carbon wird hier ein ganz besonders außergewöhnlicher Look erreicht, der sich an allen Sicht-Carbon-Elementen der Breitversion fortsetzt. Dazu gehört nicht nur die neu gestaltete Kofferraumhaube mit Forged Carbon Einsatz vorne, sondern auch die Blenden für die Seitenspiegel, die unteren Leisten an den Schwellern, der N-LARGO Heckflügelaufsatz für den serienmäßigen, ausfahrbaren Spoiler und die Lufteinlässe am Heck. Die breiten Kotflügel der Breitversion werden durch spezielle Ansatzteile links und rechts an den Heckstoßfänger adaptiert. Zusätzlich bietet NOVITEC auch eine Forged Carbon Variante des Diffusors an. Die aufregende Optik des NOVITEC N-LARGO wird durch Sportfedern, die den offenen 720S um ca. 35 Millimeter tieferlegen, noch stärker betont.

Doch der veredelte Mittelmotorsportwagen fasziniert nicht nur durch seine einzigartige Optik, sondern auch durch seine überlegene Performance: Der McLaren Vierliter-Achtzylindermotor mit zwei Turboladern bietet eine hervorragende Ausgangsbasis für professionelles Tuning á la NOVITEC. Das Programm für den 720S Spider umfasst drei verschiedene Leistungsstufen, die alle auf dem NOVITEC N-TRONIC Zusatzsteuergerät aufbauen, das im Plug & Play Verfahren an das elektronische Motormanagement des Fahrzeugs adaptiert wird. Das Modul steuert das Triebwerk mit leistungsoptimierten Kennfeldern für Einspritzung und Zündung und hebt die elektronische Ladedruckbegrenzung moderat an.



Die stärkste Performance Stufe umfasst zusätzlich eine NOVITEC RACE Hochleistungsauspuffanlage, die das Triebwerk freier ausatmen lässt und die Leistungsausbeute weiter optimiert. Der Umbau setzt 63 kW / 86 PS mehr Spitzenleistung und ein um 108 Nm höheres maximales Drehmoment frei. Damit leistet der Biturbo kraftvolle 592 kW / 806 PS bei nur 6 700 U/min. Das maximale Drehmoment steigt auf 878 Nm an. Performance und Leichtbau verhelfen dem NOVITEC N-Largo Roadster zu einzigartigen Fahrleistungen: 2,7 Sekunden genügen, um den Zweisitzer auf 100 km/h zu beschleunigen. 7,5 Sekunden nach dem Take-off wird bereits die 200 km/h Marke erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 346 km/h.

