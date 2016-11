McLaren 570S von NOVITEC

McLaren 570S von NOVITEC Foto: NOVITEC

SPORTcars 29.11.2016 - NOVITEC ist seit vielen Jahren einer der weltweit renommiertesten Veredler für die exklusivsten Automobile der Welt. Zusätzlich zu den weit gefächerten Angeboten für die Fahrzeuge von Ferrari, Maserati und Lamborghini bietet NOVITEC ab sofort auch exklusive Optionen für die Sportwagen von McLaren an. Zum Start gibt es ein komplettes Programm für den 570S: Der Mittelmotorsportwagen wird mit einem im Windkanal entwickelten Aerodynamik-Kit und Hightech-Schmiederädern optisch noch spektakulärer. Motortuning für den V8 Biturbo auf bis zu 475 kW / 646 PS und 335 km/h Vmax gehört genauso zum NOVITEC Portfolio wie Hochleistungsauspuffanlagen bis zur superleichten INCONEL-Variante, Sportfedern und exklusive Optionen für das Interieur.

Das aufregende Design des McLaren 570S noch spektakulärer zu gestalten war eine Aufgabe, die von den NOVITEC Designern bravourös gemeistert wurde. Bei einem so schnellen Auto spielt selbstverständlich nicht nur die Optik, sondern vor allem die aerodynamische Effizienz eine dominierende Rolle. Dafür wurden aufwendige Windkanaltests durchgeführt. Die NOVITEC Aerodynamik-Komponenten werden in einer Sicht-Carbon Version geliefert.



Die NOVITEC Frontspoilerlippe verleiht dem Mittelmotorsportwagen nicht nur ein noch markanteres Gesicht: Sie reduziert auch den Auftrieb an der Vorderachse, was die Fahrstabilität bei hohem Tempo weiter verbessert. In der Seitenansicht wirkt der 570S mit den NOVITEC Schwellern optisch noch gestreckter und tiefer. Zusätzlich entwickelten die Designer Carbon-Abdeckungen für die seitlichen Lufteinlässe auf beiden Seiten des Fahrzeugs, die den Fahrtwind noch gezielter zu den Beatmungsöffnungen hinter den beiden Türen leiten.

Die Heckpartie des veredelten McLaren wird von dem NOVITEC Heckflügel dominiert, der sich nicht nur von der Kontur her der geschwungenen Heckpartie anpasst, sondern auch den Abtrieb an der Hinterachse verstärkt. Die ebenfalls neu entwickelten NOVITEC Carbon Blenden links und rechts an der Heckschürze betonen nicht nur das sportliche Design, sondern optimieren auch die Aerodynamik. Für die Motorhaube gibt es von NOVITEC eine zweiflutige Airbox, die für eine optimierte Beatmung des Motorraums sorgt. Ebenso einzigartig wurden die neuen NOVITEC MC1 Räder für den 570S gestaltet: Durch ihre Fertigung in State-of-the-Art Schmiedetechnologie bieten sie mit ihren filigranen fünf Doppelspeichen eine optimale Symbiose aus Leichtbau und Festigkeit. Sie wurden so konstruiert, dass sie nicht nur den vorhandenen Raum in den Radhäusern optimal ausfüllen: Durch den Mix aus verschiedenen Durchmessern vorne und hinten wird die Keilform des Boliden noch stärker betont. An der Vorderachse werden 9Jx20 Räder mit 235/30 ZR 20 Hochleistungspneus gefahren. Hinten kommen 305/30 ZR 21 Reifen auf 11Jx21 Felgen zum Einsatz.



NOVITEC Sportfedern legen den Zweisitzer um ca. 30 Millimeter tiefer.

Der 3,8 Liter Achtzylinder mit zwei Turboladern bietet eine hervorragende Ausgangsbasis für leistungsstarkes Tuning. Die NOVITEC Motorentechniker entwickelten für den 570S drei verschiedene Leistungskits, die als Besonderheit Mehrleistung auf Knopfdruck liefern. Am Active Dynamic Panel im Cockpit können die speziellen Kennfelder für die beiden NOVITEC N-TRONIC Module aktiviert und deaktiviert werden. Die Zusatzsteuergeräte werden im Plug & Play Verfahren an das elektronische Motormanagement des Fahrzeugs adaptiert.



In der stärksten Performance Stufe 2, die zusätzlich eine NOVITEC RACE Hochleistungsauspuffanlage umfasst, werden 56 kW / 76 PS mehr Spitzenleistung und ein um 92 Nm höheres maximales Drehmoment erzielt. Damit leistet der V8 mit NOVITEC Tuning eindrucksvolle 475 kW / 646 PS bei 7.450 U/min und produziert bei 6.250 Touren ein maximales Drehmoment von 692 Nm!

Davon profitiert natürlich auch die Performance: Nach nur 3,0 Sekunden ist der getunte Zweisitzer bereits 100 km/h schnell. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 335 km/h an. Auf der Straße macht sich die NOVITEC Leistungssteigerung nicht nur durch die verbesserten Fahrleistungen, sondern auch durch ein noch direkteres Ansprechverhalten und ein noch kraftvolleres Durchzugsvermögen bemerkbar.



Als optimale Ergänzung zum Motortuning bietet NOVITEC für den McLaren 570S auch eine präzise abgestimmte Hochleistungsauspuffanlage in verschiedenen Versionen an. Das NOVITEC Abgassystem mit je einem passend zur Heckkontur abgeschrägten Endrohr links und rechts ist wahlweise in Edelstahl oder dem noch leichteren, in der Formel 1 verwendeten INCONEL erhältlich. Zusätzlich umfasst das Programm leichtere und noch effizientere Sportkatalysatoren.



Ein weiterer Schwerpunkt des Veredelungsprogramms liegt beim Interieur. Dazu gehören hochwertige Vollausstattungen in feinstem Leder und Alcantara in jedem gewünschten Farbton.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: NOVITEC | Hochstrasse 8 | D-87778 Stetten | Telefon: +49 / (0) 82 61 / 75 99 5-0 | Telefax: +49 / (0) 82 61 / 73 88 20 | E-Mail: info@novitec.com | Internet: www.novitec.com