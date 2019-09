Lamborghini Urus by NOVITEC

Lamborghini Urus by NOVITEC Foto: NOVITEC

SORTcars 15.09.2019 - Schon ab Werk gehört der Super-SUV aus der Sportwagenmanufaktur in Sant’Agata Bolognese mit 478 kW / 650 PS zu den stärksten Vertretern seiner Gattung. Nachdem High Performance seit Jahrzehnten zu den Kernkompetenzen von NOVITEC gehört, entwickelten die Motorentechniker Leistungssteigerungen in drei Stufen für den Lamborghini Urus. Sie entlocken dem aufgeladenen V8 zwischen 549 kW / 747 PS und maximal 575 kW / 782 PS. In allen Versionen spielen die NOVITEC N-TRONIC Tuningmodule, von denen für jede Zylinderbank ein Exemplar in Plug-and-Play Technologie installiert wird, eine entscheidende Rolle. Die beiden Zusatzsteuergeräte versorgen das Motormanagement mit neu abgestimmten Kennfeldern für Einspritzung, Ladedrucksteuerung und Zündung, womit Spitzenleistung und Drehmoment enorm ansteigen.

Lamborghini Urus by NOVITEC Foto: NOVITEC

Lamborghini Urus by NOVITEC Foto: NOVITEC

Die strömungstechnisch optimierten NOVITEC Hochleistungsauspuffanlagen, wahlweise mit oder ohne Klappensteuerung, und 100-Zeller-Sportmetallkatalysatoren optimieren die Leistungsausbeute noch mehr. In Stufe 3 stehen enorme 132 Pferdestärken und 182 Nm mehr als in der Serie zur Verfügung: der getunte, vier Liter große Achtzylinder-Biturbo leistet dann 575 kW / 782 PS bei 6 200 U/min und produziert ein maximales Drehmoment von 1.032 Nm bei nur 2.900 Touren. In Zusammenspiel mit dem Achtgang-Automatikgetriebe und dem Allradantrieb sprintet der von NOVITEC getunte Lamborghini Urus in nur 3,3 Sekunden von 0 - 100 km/h. In der Höchstgeschwindigkeit legt der Super-SUV auf 310 km/h zu. Doch NOVITEC verleiht dem italienischen Allradauto nicht nur noch überlegenere Fahrleistungen. Auch Optik und Handling werden von den Spezialisten eingehend überarbeitet. Spektakuläre Breitversionen für die Supersportwagen von Ferrari, Lamborghini und McLaren prägen seit Jahren das NOVITEC Programm. Die neue ESTESO Breitversion für den Lamborghini Urus, die ihren aerodynamischen Feinschliff im Windkanal erhielt, setzt diese Tradition nahtlos fort.

Lamborghini Urus by NOVITEC Foto: NOVITEC

Die Karosseriekomponenten werden in Erstausrüstungsqualität aus PUR-Rim hergestellt und sind damit nicht nur optisch ein extravaganter Leckerbissen: sie setzen auch in Sachen Passgenauigkeit, Lackierbarkeit und Montagefreundlichkeit Maßstäbe. Der 14-teilige Karosserieumbau kann so nicht nur in der NOVITEC Manufaktur in Stetten, sondern auch bei jedem NOVITEC Partner rund um den Globus vorgenommen werden. Mit den markant geformten ESTESO Kotflügelverbreiterungen an Vorder- und Hinterachse wächst die Breite des Urus vorne um zehn und an der Hinterachse sogar um zwölf Zentimeter auf 2,13 Meter an. Die NOVITEC ESTESO Seitenschweller schaffen einen aerodynamisch optimierten Übergang zwischen den Radhäusern und lassen den Urus optisch tiefer und gestreckter wirken. Zusätzlich kann die Seitenansicht mit Sicht-Carbon-Teilen für die seitlichen Blenden an den vorderen Serienkotflügeln und die Seitenspiegelgehäuse noch sportlicher definiert werden.

Die Adaption der Stoßfänger an die Verbreiterungen erfolgt an der Front mit einem maßgeschneiderten ESTESO Frontspoiler. Die Serienschürze kann außerdem optisch mit Sicht-Carbon-Blenden veredelt werden, die die serienmäßigen schwarzen Plastikteile ersetzen. Ein weiteres markantes „Facelift“ für die Frontansicht kann durch die optional erhältliche NOVITEC Motorhaube erreicht werden. Dieses Teil ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wahlweise auch mit Sicht-Carbon-Einsatz am oberen Ende oder komplett aus diesem Verbundwerkstoff gefertigt. Wie bei allen NOVITEC Kohlefaserteilen besteht auch hier die Wahl zwischen konventioneller Carbon-Struktur oder der ungewöhnlichen Forged Carbon Variante, die bei gleich hoher Festigkeit eine ganz andere Optik bietet. Am Heck wurden die ESTESO Verbreiterungen so modelliert, dass sie an den Seiten perfekt an die hintere Schürze anschließen. Das Mittelteil wird durch den als Diffusor gestalteten ESTESO Einsatz ersetzt, der die vier rechteckigen NOVITEC Endrohre perfekt in Szene setzt. Diese Blenden sind wahlweise in poliertem Edelstahl oder mattschwarz beschichtet erhältlich. Die NOVITEC Endstücke sind so konzipiert, dass sie nicht nur mit dem Sportauspuff des Veredlers, sondern auch mit der Serienabgasanlage kombiniert werden können.

Um die Heckpartie optisch weiter zu modifizieren, und zusammen mit dem ESTESO Frontspoiler eine ausgewogene aerodynamische Balance zwischen Vorder- und Hinterachse zu erreichen, wurde eine ebenso effiziente wie optisch attraktive Kombination aus Dachspoiler und Heckspoilerlippe entwickelt. Beide Elemente werden aus Sicht-Carbon produziert. Diese NOVITEC Aerodynamikteile passen natürlich auch an jeden URUS ohne ESTESO Breitversion. Der sportliche Carbon-Look kann auch beim Serienauto erreicht werden: NOVITEC bietet auch für die Serienkarosserie Kohlefaser-Komponenten an, die zahlreiche Teile an Front- und Heckschürze ersetzen.



Zu einem von NOVITEC veredelten Lamborghini Super-SUV gehören natürlich auch maßgeschneiderte Rad/Reifen-Kombinationen für den Urus, ob mit oder ohne ESTESO Breitversion: Die NOVITEC Techniker entwickelten dafür zusammen mit der Entwicklungsabteilung von Vossen die NL4 Leichtmetallfelgen in den King Size Dimensionen 10.5Jx23 vorne und 12Jx23 für die Hinterachse. Trotz der gewaltigen Größen sind diese Räder durch ihre Fertigung in State-of-the-Art-Schmiedetechnologie besonders widerstandsfähig und dennoch sehr leicht. Pirelli P-Zero Hochleistungspneus der Größen 285/35 R 23 und 325/30 R 23 wurden nach umfangreichen Testfahrten als optimale Bereifung gewählt. Das NOVITEC NL4 Design fasziniert durch sechs filigrane Speichen, die zum Außenrand hin in einem weit gespreizten Y auslaufen und die Räder so noch größer wirken lassen. Der Nabendeckel im Zentralverschlussdesign verleiht diesen Felgen einen reinrassigen Racing-Look.



Ebenso außergewöhnlich wie das Format dieser Räder ist die mit ihnen angebotene Individualität: So stehen nicht nur insgesamt 72 Farben zur Auswahl, sondern auch glatte, gebürstete oder polierte Oberflächen. Ein weiteres Plus für die Optik und ein optimiertes Handling durch Absenkung des Schwerpunkts bietet das NOVITEC Steuermodul für die serienmäßige, adaptive Luftfederung. Damit wird der italienische Super-SUV um ca. 25 Millimeter tiefergelegt.



Exklusive NOVITEC Innenausstattungen in allen erdenklichen Farben und Designs erfüllen auch die ausgefallensten Wünsche der Besitzer des Lamborghini Urus.