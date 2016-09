Lamborghini Huracán RWD Coupé by NOVITEC TORADO

Lamborghini Huracán RWD Coupé by NOVITEC TORADO Foto: NOVITEC

SPORTcars 21.09.2016 - Nachdem das Huracán RWD Coupé mit anderen Front- und Heckschürzen als die Allradmodelle ausgerüstet ist, entwickelten die NOVITEC TORADO Designer spezielle Aerodynamikteile für den Hecktriebler. Wie in der Formel 1 werden diese Komponenten, die ihren Feinschliff im Windkanal erhielten, aus besonders leichtem aber dennoch hochfestem Kohlefaser-Compound produziert. Sie können für reinrassigen Racing-Look in Sicht-Carbon-Ausführung geordert oder wahlweise auch in Wagen- oder Kontrastfarbe lackiert werden. Das NOVITEC TORADO Aerodynamik-Upgrade für den vorderen Stoßfänger besteht aus Frontspoiler und zentralem Frontschwert. Zusätzlich kann die serienmäßige Kofferraumhaube gegen eine aerodynamisch ausgefeilte Haube mit integriertem Luftschacht ausgetauscht werden. Die neuen Aerodynamikteile verleihen dem Lamborghini nicht nur ein noch aggressiveres Gesicht, sondern reduzieren auch den Auftrieb an der Vorderachse und optimieren damit die Fahrstabilität bei hohen Geschwindigkeiten.

Lamborghini Huracán RWD Coupé by NOVITEC TORADO Foto: NOVITEC

Lamborghini Huracán RWD Coupé by NOVITEC TORADO Foto: NOVITEC

Die Seitenansicht des V10-Boliden wird ebenfalls eingehend überarbeitet: Die NOVITEC TORADO Seitenschweller lassen den Huracán noch geduckter wirken. Weitere attraktive Details sind die Carbon-Cover für die Seitenspiegel und die aerodynamisch optimierten seitlichen Lufteinlässe an den hinteren Fenstern, die die Luftzufuhr zum Motorraum kanalisieren. Das Heck des Huracán wird optisch vom NOVITEC TORADO Heckflügel dominiert, der in drei verschiedenen Varianten, darunter auch in einer Version mit doppeltem Flügelprofil, angeboten wird. Optional gibt es auch eine optisch diskretere Heckspoilerlippe.

Lamborghini Huracán RWD Coupé by NOVITEC TORADO Foto: NOVITEC

Zusätzlich kann das Heck des RWD Coupé mit einem neu entwickelten Stoßfänger aufgerüstet werden, die auf Wunsch auch in Sicht-Carbon-Ausführung erhältlich ist und den von den anderen Huracán Modellen bekannten NOVITEC TORADO Sicht-Carbon Diffusor aufnimmt. Dieses Aerodynamikteil setzt nicht nur die vier Endrohre der NOVITEC TORADO Sportauspuffanlage optisch perfekt in Szene: Durch das im Windkanal perfektionierte Design trägt der Diffusor auch entscheidend zur optimalen aerodynamischen Balance bei.



Komplettiert wird der neue Racing-Look durch die neu gestaltete Carbon-Motorhaube, die mehr Frischluft zum Triebwerk befördert. Eine maßgeschneiderte Kohlefaser-Abdeckung schafft auch im Motorraum Rennsportatmosphäre pur.

Räder sind die Beine eines Autos und so bietet NOVITEC TORADO natürlich auch für diesen Lamborghini maßgeschneiderte Leichtmetallfelgen an. Die dreiteiligen NL1 Hightech-Räder mit fünf filigranen Doppelspeichen werden in State-of-the-Art Schmiedetechnologie gefertigt. Durch die Kombination von 20 und 21 Zoll Durchmesser großen Felgen an Vorder- und Hinterachse wird die Keilform des italienischen Sportwagens noch stärker betont. Vorne kommen 9Jx20 Räder mit 245/30 ZR 20 Hochleistungspneus zum Einsatz. Für optimale Traktion an der Hinterachse sorgen 325/25 ZR 21 Reifen, die auf Felgen im Format 12.5Jx21 aufgezogen sind. Die NOVITEC TORADO NL1 Schmiedefelgen sind in praktisch jeder gewünschten Farbvariante erhältlich. Passend zum Racing-Look des Aerodynamik-Kits gibt es diese Räder auch mit einer Carbon-Beschichtung der äußeren Felgenbetten.

NOVITEC TORADO Sportfedern legen den Zweisitzer um ca. 35 Millimeter tiefer, um das Handling durch den abgesenkten Schwerpunkt noch dynamischer zu machen. Passend zur Racing-Optik kann auch der Sound des Huracán V10-Triebwerks neu moduliert werden. Dazu gibt es NOVITEC TORADO Sportauspuffanlagen in Varianten mit oder ohne Soundmanagement via Abgasklappensteuerung - auf Wunsch auch per Knopfdruck vom Cockpit aus. Die Hochleistungsauspuffanlagen werden in Edelstahl oder dem noch leichteren, in der Formel 1 verwendeten Werkstoff INCONEL gefertigt. Mit dieser Version werden nicht nur der Motorsound optimiert und eine Leistungsoptimierung erzielt: Zusätzlich wird auch deutlich Gewicht gegenüber dem Seriensystem eingespart. Außerdem umfasst das Portfolio des Veredlers auch leichtere und effizientere Sportkatalysatoren.



Die NOVITEC TORADO Techniker arbeiten auch an einem Bi-Kompressor-Umbau für den 5,2 Liter Zehnzylinder. Die Variante für das Huracán RWD Coupé wird eine Spitzenleistung von ca. 611 kW / 830 PS produzieren.



Ein weiterer Schwerpunkt der NOVITEC TORADO Aktivitäten liegt bei der Interieurveredelung. Neben exklusivem Cockpitdesign in feinstem Leder und Alcantara in praktisch unbegrenzter Farbvielfalt wird auch eine Competition-Ausstattung mit Schalensitzen, Renngurten und Überrollkäfig angeboten.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: NOVITEC TORADO ein Geschäftsbereich der NOVITEC GROUP | Hochstrasse 8 | D-87778 Stetten Deutschland | Telefon: +49 / (0) 82 61 / 75 99 5-0 | Telefax: +49 / (0) 82 61 / 73 88 20E-Mail: info@novitec.com | Internet: www.novitec.com