Ferrari Portofino by NOVITEC

SPORTcars 26.03.2019 - Der 3,9 Liter Achtzylinder mit zwei Turboladern bietet eine hervorragende Ausgangsbasis für leistungsstarkes Tuning. Die NOVITEC Motorentechniker entwickelten für den Portofino drei verschiedene Leistungskits, die die Reserven, die in diesem Triebwerk verborgen sind, in verschiedenen Stufen wecken, ohne die Standfestigkeit anzutasten. In aufwendigen Versuchsreihen wurden spezielle Kennfelder für die beiden NOVITEC N-TRONIC Module entwickelt, die im Plug & Play Verfahren an das elektronische Motormanagement des Fahrzeugs adaptiert werden. Sie steuern nicht nur Einspritzung und Zündung mit performance-optimierten Kennfeldern, sondern erhöhen auch den Ladedruck. In dieser Konfiguration leistet das Triebwerk dann 491 kW / 668 PS und produziert ein maximales Drehmoment von 851 Nm bei 4 750 U/min.

Um die Leistungsausbeute weiter zu optimieren, installiert der süddeutsche Veredler zusätzlich eine NOVITEC Hochleistungsauspuffanlage, die in verschiedenen Versionen mit oder ohne Soundmanagement per integrierter Abgasklappen angeboten wird. Je nach Variante und abhängig vom verwendeten Material, Edelstahl oder dem auch in der Formel 1 eingesetzten, besonders leichten und hitzebeständigen INCONEL, kann nicht nur noch mehr Leistung erzielt werden, sondern auch bis zu elf Kilogramm Gewicht eingespart werden. Ein weiteres Performance-Plus kann mit 100-Zeller-Sportmetallkatalysatoren erzielt werden.



In der maximalen Stufe 3 leistet der von NOVITEC getunte V8 Biturbo dann 503 kW / 684 PS bei nur 7 400 U/min. Bereits bei 4 750 Touren steht das maximale Drehmoment von 871 Nm zur Verfügung – 91 Nm mehr als in der Serie! Davon profitiert natürlich auch die Performance: Nach nur 3,2 Sekunden erreicht der getunte Frontmotorsportler bereits 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 325 km/h.

Auf der Straße macht sich die NOVITEC Leistungssteigerung nicht nur durch die verbesserten Fahrleistungen, sondern auch durch ein noch direkteres Ansprechverhalten und ein noch kraftvolleres Durchzugsverhalten bemerkbar. Bei den enorm hohen Geschwindigkeiten, die der getunte Portofino innerhalb weniger Sekunden erreichen kann, spielt natürlich auch die Aerodynamik eine wichtige Rolle. Die NOVITEC Designer entwickelten ein maßgeschneidertes Aerodynamik-Programm, dessen Komponenten in Sicht-Carbon gefertigt werden. Damit orientiert sich nicht nur die Optik des Zweitürers am Rennsport: um eine optimale aerodynamische Effizienz zu erzielen, wurde die Formgebung der neuen Anbauteile im Windkanal optimiert. Der NOVITEC Frontspoiler verleiht dem Frontmotor-Sportwagen in Kombination mit jeweils einem Luftleiteinsatz für jeden der beiden seitlichen Lufteinlässe im vorderen Stoßfänger nicht nur ein noch dynamischeres Profil: die ausgefeilte Formgebung reduziert auch den Auftrieb an der Vorderachse, was die Richtungsstabilität bei hohen Geschwindigkeiten optimiert.

Maßgeschneiderte Einsätze für die beiden Luftauslässe in der Motorhaube verleihen dem Ferrari genauso ein noch schärferes Profil wie die kiemenartig geformten Blenden für die seitlichen Luftauslässe in den vorderen Kotflügeln. Weitere sportliche Akzente werden mit den NOVITEC Sicht-Carbon Covern für die beiden Außenspiegel gesetzt. Die Seitenpartien des Sportwagens werden durch die NOVITEC Seitenschweller nicht nur optisch zusätzlich aufgewertet: Diese Aerodynamikteile beruhigen auch den Luftstrom zwischen den Radläufen an Vorder- und Hinterachse.



Rennsportlook pur bietet NOVITEC auch mit dem Heckschürzenaufsatz, der natürlich ebenfalls aus Sicht-Carbon produziert wird. Die NOVITEC Heckspoilerlippe wertet nicht nur die Heckansicht auf, sondern minimiert auch den Auftrieb an der Hinterachse. Aufregende Optik und ein weiteres Plus an Fahrdynamik bieten auch die NOVITEC Schmiedefelgen, die zusammen mit dem amerikanischen Räderproduzenten Vossen entwickelt wurden und für den Portofino in zwei verschiedenen Designs erhältlich sind. Noch mehr Vielfalt wird durch die Vielzahl an verschiedenen Farben geboten, die wahlweise mit einer gebürsteten oder polierten Oberfläche kombiniert werden.



Beide Radtypen werden in einer Kombination mit 21 und 22 Zoll Durchmesser an Vorder- und Hinterachse gefahren, um die Keilform des Boliden weiter zu betonen. In beiden Varianten wurden die Größen 9Jx21 vorne und 12Jx22 auf der Hinterachse gewählt. Technologiepartner Pirelli steuert speziell für dieses Auto maßgeschneiderte Hochleistungsreifen bei. Auf der Vorderachse wird die Dimension 255/30 ZR 21 gefahren. Hinten sorgen 315/25 ZR 22 Pneus für optimale Traktion.



Die zwei Raddesigns werden jeweils durch fünf filigrane Speichenpaare geprägt, die bis zum Außenhorn hinaus reichen und die Felgen so optisch noch größer wirken lassen. Beim Typ NF8 sind diese auch noch wie bei einem Windrad in Fahrtrichtung geneigt, um die Be- und Entlüftung der Radhäuser weiter zu verbessern. Weil diese Funktion nur durch die richtige Drehrichtung optimal gegeben ist, muss für jede Radposition ein eigenes maßgeschneidertes NOVITEC NF8 Directional Rad angefertigt werden. Um das agile Handling noch direkter zu machen und die Optik noch aufregender zu gestalten, legt NOVITEC das italienische Hardtop-Cabrio mit Sportfedern um ca. 35 Millimeter tiefer.



Zusätzlich entwickelten die Fahrwerkstechniker ein Feature, das dem Portofino eine noch größere Alltagstauglichkeit verleiht. Das hydraulische Frontlift-System ermöglicht es, die Frontpartie vom Cockpit aus um 40 Millimeter anzuheben. Damit können die Rampen von Tiefgaragen oder Speed Bumper leichter bewältigt werden. Durch Antippen des Schalters oder automatisch bei Erreichen einer Geschwindigkeit von 80 km/h senkt sich die Frontpartie wieder in die Ausgangsposition ab.



Die individuellen Wünsche jedes Ferrari Eigners können auch beim Interieur verwirklicht werden. Exklusive NOVITEC Innenausstattungen in feinstem Leder und Alcantara bestechen durch ihre handwerkliche Perfektion und die Vielfalt an erhältlichen Farben und Mustern für die Polsterung.