Ferrari 812 Superfast by NOVITEC N-LARGO

SPORTcars 07.06.2019 - 211 Zentimeter: Mit diesem Gardemaß übertrifft die NOVITEC N-LARGO Breitversion, die in Zusammenarbeit mit Designer Vittorio Strosek realisiert wurde, ihre Ausgangsbasis an der Hinterachse um exakt 14 Zentimeter. Dazu wurden aufregend geschwungene Kotflügelverbreiterungen modelliert, die nahtlos mit der Serienkarosserie verbunden werden. In den vergrößerten Radhäusern ist dann Platz für die speziell für den NOVITEC N-LARGO konzipierten NF 10 NL Räder, die zusammen mit dem amerikanischen Felgenproduzenten Vossen entwickelt wurden. Sie bestechen nicht nur durch ihre Hightech-Schmiedetechnologie, die eine perfekte Kombination aus Leichtbau und höchster Festigkeit bietet: Durch die Breitversion wurde ein extrem konkav geformter Radstern mit fünf filigranen Doppelspeichen möglich. Die 12.5Jx22 Felgen sind mit Pirelli P ZERO Hochleistungspneus der Dimension 335/25 ZR 22 bestückt.

Eine aufregende Wespentaille wird in Verbindung mit den vorderen N-LARGO Kotflügeln erzielt, die wie auch die hinteren Kotflügel aerodynamische Anleihen bei den aktuellen Formel 1 Rennwagen nehmen: Vertikale Barge-Boards, die den Fahrtwind zum Heck leiten, wurden sowohl hinter den vorderen Radausschnitten als auch vor den hinteren Radhäusern platziert. Die breiteren Kotflügel vorne, die die Serienteile komplett ersetzen, machen das Fahrzeug an der Vorderachse sieben Zentimeter breiter. Um eine betont keilförmige Optik zu erzielen, wurden speziell für diesen Boliden 10Jx21 Räder mit ebenfalls konkav geformtem Felgenmittelteil konstruiert. Als perfekte Bereifung wurde hier die Größe 275/30 ZR 21 gewählt. Markant geformte Seitenschweller, die wahlweise in mattem oder hochglänzend versiegeltem Sicht-Carbon geordert werden können, sorgen für eine verwirbelungsfreie Führung des Luftstroms zwischen den N-LARGO Kotflügeln an Vorder- und Hinterachse.

Eine Schlüsselrolle für Aerodynamik und Optik spielen natürlich die Schürzen und Spoiler des NOVITEC Sondermodells. Front- und Heckschürze, die die Serienstoßfänger ersetzen, wurden nicht nur zur Anpassung an die Verbreiterungen neu modelliert. Die Frontschürze und der zentrale Frontspoiler in Sicht-Carbon sind so geformt, dass sie dem Zweisitzer nicht nur eine betont aggressive Frontansicht verleihen. Durch die im Windkanal optimierte Formgebung wird der aerodynamische Auftrieb reduziert, was die Fahrstabilität weiter optimiert. Die Motorhaube erhält mit den N-LARGO Blenden für die Luftauslässe links und rechts ein noch markanteres Finish. Weitere Detailarbeit an der Karosserie wird mit Carbon-Blenden für die Seitenspiegel geleistet.

Am Heck sticht nicht nur die Kombination aus Diffusor und N-LARGO Schürze ins Auge: Der große Heckflügel, dessen Anströmung mit Carbon-Abrisskanten auf den seitlichen Luftausläsen der Verbreiterungen weiter optimiert wird, generiert bei hohem Tempo zusätzlichen aerodynamischen Abtrieb. Die dezente Dachspoilerlippe, die wie die anderen Aerodynamik-Komponenten ebenfalls in Sicht-Carbon erhältlich ist, optimiert die Anströmung des Flügels und verleiht dem Boliden einen reinrassigen Racing-Look.



Um den aufregenden Auftritt des NOVITEC Boliden abzurunden und die Fahrdynamik weiter zu steigern, legt NOVITEC das Fahrzeug mit speziellen Sportfedern um ca. 35 Millimeter tiefer. Steile Rampen im Parkhaus oder Speed Bumper können mit dem optionalen Front-Lift-System an der Vorderachse leichter und ohne Kontakt bewältigt werden. Per Knopfdruck hebt die hydraulische Höhenverstellung die Vorderachse um ca. 40 Millimeter an. Zurück auf Fahrposition geht es per erneutem Knopfdruck oder automatisch bei 80 km/h Geschwindigkeit.

Passend zum spektakulären Auftritt entwickeln die NOVITEC Techniker derzeit auch eine Leistungssteigerung für den 6,5 Liter großen Zwölfzylinder-Vierventil-Saugmotor. In aufwendigen Prüfstandsläufen und im Testbetrieb auf Rennpiste und Straße wurden neue Kennfelder für die Motorsteuerung programmiert. Mit 618 kW / 840 PS bei 8 750 U/min und einem auf 751 Nm bei 7 300 Touren angehobenen maximalen Drehmoment bietet der neue N-LARGO ein weiteres Plus an Fahrdynamik: Der Sprint von 0 – 100 km/h dauert mit diesem Tuning nur noch 2,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 345 km/h.



Mit oder ohne Leistungssteigerung ist eine NOVITEC Vierrohr-Hochleistungsauspuffanlage eine hervorragende Empfehlung, die wahlweise mit oder ohne Klappensteuerung erhältlich ist. Sie reduziert den Abgasgegendruck und ist damit leistungsoptimierend. Zusätzlich produziert sie einen V12-Motorsound, der der spektakulären Optik dieses NOVITEC Sportwagens absolut gerecht wird.



Je nach gewählter Variante, Edelstahl oder INCONEL, aus dem auch die Auspuffanlagen der Formel 1 Monoposti gefertigt werden, ist die NOVITEC ROSSO Anlage zusätzlich besonders leicht: Gegenüber dem Serienauspuff wird eine Gewichtsersparnis von bis zu elf Kilogramm erreicht. Selbstverständlich ist die Sportauspuffanlage auch einzeln für jeden 812 Superfast erhältlich.



Individuelle Exklusivität offeriert NOVITEC auch für den Innenraum. In höchster Präzision kann das Cockpit in jeder gewünschten Farbe in Leder und Alcantara gestaltet werden.