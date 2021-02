SPORTcars

Tuner » Novitec Sie sind hier: Startseite

Ferrari 812 GTS by NOVITEC

Ferrari 812 GTS by NOVITEC Foto: NOVITEC

SPORTcars 16.02.2021 - Die NOVITEC Designer verleihen dem Spider mit Sichtcarbon-Teilen einen noch sportlicheren Auftritt. Bei der Entwicklung der Komponenten stand natürlich nicht nur aufregende Optik im Fokus: Die Entwicklung der Teile basiert auf umfangreichen Windkanaltests womit die Fahrstabilität des Sportwagens weiter optimiert wird. Um den Auftrieb an der Vorderachse weiter zu minimieren, wird die Serienschürze mit der Frontspoilerlippe aufgerüstet. Dazu kommt ein Cover für den zentralen Lufteinlass, dessen zwei Flaps über die seitlichen Lufteinlässe reichen. Dieses Upgrade verleiht dem 812 nicht nur eine aggressivere Frontansicht, sondern optimiert bei hohem Tempo auch die Fahrstabilität.

Ferrari 812 GTS by NOVITEC Foto: NOVITEC

Ferrari 812 GTS by NOVITEC Foto: NOVITEC

Als aerodynamisches Pendant fürs Heck wurden eine dreiteilige Spoilerlippe als Abrisskante und ein markant profiliertes Carbon-Upgrade für den Stoßfänger entwickelt.



Die NOVITEC Seitenschweller beruhigen den Luftstrom zwischen den vorderen und hinteren Radhäusern und lassen den offenen Boliden noch sportlicher wirken. Die Carbon-Blenden für die Außenspiegel und die Blenden für die seitlichen Luftauslässe hinter den vorderen Radhäusern runden die modifizierte Seitenansicht ab. Die beiden Luftauslässe auf der Motorhaube machen den Racing-Look komplett.

Ferrari 812 GTS by NOVITEC Foto: NOVITEC

Entscheidenden Anteil am aufregenden Auftritt des von NOVITEC veredelten Ferraris haben natürlich auch die in Kooperation mit Vossen speziell für die 812 Modelle entwickelten Schmiederäder. Um die Keilform des offenen Zweisitzers weiter zu betonen, wurden drei maßgeschneiderte Rad/Reifenkombinationen mit unterschiedlichen Durchmessern an Vorder- und Hinterachse entwickelt. Alle NOVITEC Schmiedefelgen stehen in einer Vielfalt von Farben und mit drei verschiedenen Oberflächenstrukturen, Standard, poliert oder gebürstet, zur Verfügung.



Der Ferrari 812 GTS auf den beigefügten Fotos rollt auf NOVITEC NF 10 Felgen in den Größen 10Jx21 vorne mit 275/30 ZR 21 Hochleistungsreifen und 12,5Jx22 Zoll Hinterachsrädern mit 335/25 ZR 22 Pneus. Die Räder mit fünf filigranen Doppelspeichenpaaren werden von US-Highend-Produzent Vossen unter Einsatz von State-of-the-Art Schmiede- und Bearbeitungstechnologie produziert. Mit dem angedeuteten Zentralverschluss transferieren die NOVITEC NF 10 Räder die Rennsportlegende von Ferrari auf den Straßensportwagen.

Ferrari 812 GTS by NOVITEC Foto: NOVITEC

Die NOVITEC Sportfedern legen den Ferrari ca. 35 Millimeter tiefer. Der abgesenkte Schwerpunkt macht das Fahrverhalten noch agiler. Um Hindernisse auf der Straße wie Speed Bumper oder steile Parkgaragenrampen problemlos bewältigen zu können, bietet NOVITEC eine hydraulische Höhenverstellung für die Vorderachse. Per Knopfdruck im Cockpit kann die Front rund vier Zentimeter angehoben werden und durch einen weiteren Knopfdruck oder automatisch bei Erreichen einer Geschwindigkeit von 80 km/h wieder abgesenkt werden.



Leistung kann auch ein offener Supersportwagen nie genug haben. Deshalb arbeiten die NOVITEC Motortechniker an einer Leistungssteigerung für den 6,5 Liter V12-Vierventil-Saugmotor. Mit der NOVITEC High Performance Auspuffanlage in Kombination mit Sportkatalysatoren steigt die Leistung auf 618 kW / 840 PS bei 8 750 U/min. Simultan wächst das maximale Drehmoment auf 751 Nm bei 7 300 Touren an. Damit katapultiert sich der offene Bolide in nur 2,8 Sekunden von 0 – 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit erhöht sich auf 345 km/h.