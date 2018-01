Der McLaren 570S Spider veredelt von NOVITEC

SPORTcars 30.01.2018 - Einen Sportwagen wie den McLaren 570S Spider noch aufregender zu gestalten ist die Spezialität der NOVITEC Designer. Für den offenen Zweisitzer adaptierten sie die Sicht-Carbon-Aerodynamik-Komponenten, die im ersten Schritt für die 570S Coupé Modelle entwickelt wurden. Das Gesicht des 570S Spider wird mit dem NOVITEC Frontspoiler noch markanter und athletischer: Zur veredelten Optik gesellt sich maximale aerodynamische Funktion: Die im Windkanal optimierte Formgebung des Carbonteils reduziert bei hohem Tempo den Auftrieb an der Vorderachse. Um die Fahrstabilität weiter zu optimieren wurde der NOVITEC Heckflügel konzipiert, dessen Kontur exakt auf die geschwungene Heckpartie adaptiert wurde.

Die Seitenpartien des 570S Spider werden mit den NOVITEC Carbon-Schwellern aufgewertet, die den britischen Boliden optisch gestreckter und tiefer wirken lassen. Zusätzlich wirkt der Übergang zwischen den Radhäusern an Vorder- und Hinterachse nun noch homogener. Zum aerodynamischen Feinschliff à la NOVITEC gehören auch die Carbon-Abdeckungen, die für die seitlichen Lufteinlässe auf beiden Seiten des Fahrzeugs maßgeschneidert wurden. Sie führen den Fahrtwind noch gezielter in die Belüftungsöffnungen hinter den beiden Türen, die das Triebwerk mit Atem- und Frischluft versorgen. Das sportliche NOVITEC Optikpaket wird durch seitliche Carbon-Blenden für die Heckschürze komplettiert. Ebenso elementar für die aufregende NOVITEC Optik für den offenen McLaren sind die speziell für die 570 Modelle entwickelten Hightech-Schmiederäder. Sie werden in einer Kombination aus 20 und 21 Zoll großen Rädern an Vorder- und Hinterachse montiert, die durch ihre verschieden großen Durchmesser die Keilform des Mittelmotorsportwagens optisch betonen.

Durch ihr Design mit fünf filigranen Doppelspeichen und die Produktion in modernster Schmiedetechnologie sind diese Räder für ihr Kingsize-Format extrem leicht. Die 9Jx20 Vorderräder mit 235/30 ZR 20 Hochleistungspneus nutzen den in den Kotflügeln vorhandenen Raum genauso konsequent aus wie die 11Jx21 Felgen an der Hinterachse, die mit 305/30 ZR 21 Reifen bestückt werden. Neben einem weiteren Plus für die Optik des Spiders durch die Tieferlegung um ca. 30 Millimeter machen die NOVITEC Sportfedern auch das Handling noch direkter. So veredelt ist der offene McLaren auch perfekt für Mehrleistung gerüstet. Deshalb entwickelten die NOVITEC Motorentechniker drei verschiedene Leistungskits für das 3,8 Liter V8 Biturbo Triebwerk, das alle Versionen der 570 Modellreihe antreibt. Die Besonderheit dieses Motortunings ist, dass der Fahrer sie jederzeit am Active Dynamic Panel aktivieren oder abstellen kann. Bei Bedarf steuern die beiden NOVITEC N-TRONIC Module, die im Plug & Play Verfahren an das elektronische Motormanagement des Fahrzeugs adaptiert werden, in Sekundenschnelle Einspritzung, Zündung und Ladedrucksteuerung mit neuen Kennfeldern.

In der maximalen Leistungsstufe, die in Kombination mit einer NOVITEC RACE Hochleistungsauspuffanlage installiert wird, werden 56 kW / 76 PS mehr Spitzenleistung produziert. Gleichzeitig stehen 92 Nm mehr Drehmoment bereit. Mit dann 475 kW / 646 PS bei 7.450 U/min und 692 Nm Drehmoment bei 6.250 Touren gewinnt der offene Zweisitzer weiter an Fahrdynamik: In nur 3,0 Sekunden katapultiert sich der getunte 570S Spider aus dem Stand auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 335 km/h an. Doch die NOVITEC Leistungssteigerung bietet nicht nur noch bessere Fahrleistungen: Auch das Ansprechverhalten wird noch direkter. Zusätzlich ist die Leistungskurve über den gesamten Drehzahlbereich noch kraftvoller.



Ob mit oder ohne Motortuning: Eine NOVITEC Hochleistungsauspuffanlage bietet stets ein Mehr an Sound und Performance. Zusätzlich sind diese Abgassysteme komplett wärmeisoliert, was den Wärmehaushalt im Motorraum deutlich optimiert. Für alle McLaren 570 Modelle gibt es die exakt abgestimmten NOVITEC Abgassysteme in verschiedenen Varianten, in Edelstahl oder dem noch leichteren, in der Formel 1 verwendeten Werkstoff INCONEL. Die Optik der beiden abgeschrägten Endrohre links und rechts wurde perfekt auf die Heckkontur abgestimmt. Zusätzlich umfasst das NOVITEC Programm leichtere und noch effizientere Sportkatalysatoren. Veredelung in höchster Individualität und Güte bietet NOVITEC auch für das Interieur aller McLaren Automobile. Feinstes Leder und Alcantara in praktisch unbegrenzter Farbvielfalt werden zum ganz persönlichen Wunschcockpit des Sportwageneigners verarbeitet.