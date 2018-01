Die Metamorphose eines Porsche-Boliden by MCCHIP

Geschärfter 911er von MCCHIP Foto: MCCHIP-DKR

SPORTcars 08.01.2018 - Chiptuning und Performance-Upgrades, die Verwandlung von Fahrzeugen in echte Unikate sowie hochwertige Downpipes aus Edelstahl sind drei der Säulen, auf denen die außerordentlichen Erfolge der Firma mcchip-dkr in Mechernich basieren. Für motorisierte Fortbewegungsmittel aller Art bietet mcchip-dkr Power- und Eco-Optimierungen nach Gusto der Kundschaft. Anspruchsvolle Fahrzeugumbauten werden von dem erfahrenen Team um Danny KUBASIK realisiert. Ingenieure und Schweißtechniker fertigen unter dem Label mcpipes - qualitativ absolut erstklassige Downpipes - mit einem hochmodernen Maschinenpark.

Das mcchip-dkr-Team hat diesmal das ehrgeizige Ziel realisiert, einen Porsche 991.2 Targa 4 GTS auf 991.1 GT3 RS-Optik umzubauen. Hierzu mussten Front- und Heckschürze, die vorderen Kotflügel und die hinteren Seitenwände durch Porsche-Originalteile ersetzt werden. Bei der Gelegenheit erfolgte auch gleich die Neugestaltung des Innenraumes, indem Sitze und Türverkleidungen mit klassischem „Pepita“-Karomuster bezogen wurden. Vor der Montage der Porsche-GT3-RS-Felgen in 9x20“ mit 265/35ZR20er-Bereifung an der Vorderachse bzw. in 12x21“ mit 325/30ZR21 an der Hinterachse wurden noch höhenverstellbare KW-Gewindefedern und die Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) installiert. Da bei Zentralverschluss-Felgen Distanzscheiben technisch nicht möglich sind, wurde die Vorderachse umgebaut, um die Felge optisch bündig mit dem Kotflügel zu bekommen.

Dem von Hause aus 450 PS (= 331 kW) und 550 Nm leistenden Triebwerk kommt eine mcchip-dkr Leistungssteigerung der Stage 3 zugute, die nunmehr 575 PS (= 422 kW) sowie 675 Nm max. Drehmoment zur freien Verfügung stellt. Neben einer Softwareoptimierung und den mc580 Upgrade Turboladern komplettiert eine Capristo Klappenabgasanlage inkl. Sportkats und GT3-RS Endrohren das Paket.



