BMW M550d xDrive G30 by mcchip-dkr

BMW M550d xDrive G30 by mcchip-dkr Foto: MCCHIP-DKR

SPORTcars 11.10.2018 - Ob es nun um „einfaches“ Chiptuning oder aber absolut professionelle Leistungssteigerungen der besonderen Art geht, die Firma mcchip-dkr im rheinischen Mechernich ist für beides und noch viel mehr genau der richtige Ansprechpartner! Ein mehr als 20 Spezialisten umfassendes Team unter der Federführung von Firmengründer und Geschäftsführer Danny KUBASIK zeichnet für Aktivitäten im Motor- und Clubsport, aber auch für die Optimierung von Lkws und Agrarfahrzeugen verantwortlich.

BMW M550d xDrive G30 by mcchip-dkr Foto: MCCHIP-DKR

BMW M550d xDrive G30 by mcchip-dkr Foto: MCCHIP-DKR

Diesmal musste ein BMW M550d xDrive G30 „herhalten“. Der schon von Hause aus mit 400 PS (= 294 kW) ausgestattete Bayer lässt 760 Nm an der Kardanwelle zerren und bringt eine Vmax von 250 km/h auf die Waage. Spätestens jetzt schlagen die Mechernicher zu! Angeboten wird bei mcchip-dkr ein Chiptuning namens Stage 1 zum Preis von 1.399,00 Euro, das sich mit Werten von 470 PS (= 346 kW), 850 Nm Drehmoment sowie einer Vmax von 290 km/h präsentiert. Verbaut im Projektfahrzeug wurde allerdings ein Stage-2-Chiptuning. Für 1.679,00 Euro stehen jetzt 515 PS (= 379 kW), 865 Nm max. Drehmoment und eine Vmax von 295 km/h zur freien Verfügung.

BMW M550d xDrive G30 by mcchip-dkr Foto: MCCHIP-DKR

Bezüglich der Rad-Reifen-Kombination als Bindeglied zwischen Fahrzeug und Straße ist zu vermelden, dass das mcchip-dkr-Team – nach der Installation eines KW-Gewindefahrwerkes der Variante 3 – KV1-Felgen von mbDESIGN mit Continental ContiSportContact bestückt hat. Und zwar an der Vorderachse in 9 x 20 Zoll mit 255/35 R20 bzw. in 10,5 x 20 Zoll mit 285/30 R20 an der Hinterachse.



Wenn Optik und Leistung eines Fahrzeuges wie in diesem Falle überzeugen, kann man mit Fug und Recht von einem Meilenstein sprechen. Einer von vielen aus dem Hause mcchip-dkr.



Weitere Information hierzu direkt bei mcchip-dkr GmbH & Co. KG | Christian-Schlömer-Ring 16 | 53894 Mechernich (-Obergartzem) | Telefon +49 (0) 22 56 / 95 69 69 | Telefax +49 (0) 22 56 / 95 69 68 | E-Mail dannykubasik@mcchip-dkr.com oder frederikbreitung@mcchip-dkr.com | Internet: www.mcchip-dkr.com