MANSORY veredelt den Range Rover Velar

MANSORY veredelt den Range Rover Velar Foto: MANSORY

SPORTcars 26.06.2018 - Der Range Rover Velar ist bereits ab Werk eine markante Schönheit mit hohem Wiedererkennungswert. Dennoch gelingt es MANSORY, dem viertürigen Crossover SUV, mit stilvoll integrierten Carbon-Karosseriekomponenten noch mehr Dynamik, Präsenz und auch Eleganz auf den Serienleib zu schneidern. Formschöne Leichtmetallräder, kraftvolle Leistungssteigerungen sowie weitere erlesene Zutaten vervollständigen das exklusive Individualisierungsprogramm. MANSORY setzt bei all seinen Karosseriemodifikationen auf den ultraleichten und hochfesten Werkstoff Carbon: Markante Verbreiterungen von der Frontschürze über die Kotflügel, Seitenschweller und Türbeplankungen bis hin zur Heckschürze mit Diffusoreinsatz erfüllen dabei höchste OEM-Qualitätsanforderungen. Und auch die Leichtbauhaube, der Dachspoiler sowie die Zierleisten, Rückspiegelgehäuse und der Kühlergrill überzeugen mit Ihrer perfekten Oberflächenqualität.

Doch nicht nur die Optik erfährt eine sportliche Aufwertung: Für sämtliche Serienmotoren des Velar offeriert MANSORY maßgeschneiderte Leistungssteigerungen: Aus der Kombination einer optimierten Steuerungselektronik sowie einer Edelstahl-Sportabgasanlage resultiert nach der Feinabstimmung ein sattes Power-Plus von bis zu 45 PS. Für Sicherheit und Eleganz in allen Fahrsituationen sorgen die 22"- und 23"-Leichtmetallräder mit der Bezeichnung Spyder. Das einteilige Schmiederad überzeugt dabei durch hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht. So reagiert der Velar noch agiler und setzen auch unter höchster Belastung jeden Lenkbefehl präzise um. Im XXL-Format tragen die 11x23-Zoll großen Räder Hochleistungsreifen in der Dimension 315/25R23.

Damit Pilot und Passagiere die Fahrt im MANSORY Velar voll genießen können, erwartet sie ein gekonnt veredelter Innenraum. Dabei wird nahezu jeder Wunsch erfüllt: So gehört eine Pedalerie aus eloxiertem Aluminium ebenso zum MANSORY Zubehörprogramm wie beleuchtete Einstiegsleisten, Fußmatten mit exklusiven Stickereien sowie eine individuell gefertigte Lederkomplettausstattung.



Weitere Informationen zum exklusiven Programm für Range Rover Fahrzeuge gibt es auf der Webseite www.mansory.com



Adresse: MANSORY Design & Holding GmbH | Wunsiedeler Str. 1 | 95682 Brand / Germany | Phone +49 9236 968250 | E-Mail: info@mansory.com