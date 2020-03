SPORTcars

MANSORY Venatus

MANSORY Venatus

SPORTcars 05.03.2020 - Ohne Zweifel – MANSORY ist auch im 30. Jahr seiner Unternehmensgeschichte der Inbegriff beim Veredeln von Luxusautomobilen. Und mit dem „MANSORY Venatus“, basierend auf dem Geländesportler Urus der italienischen Sportwagenschmiede Lamborghini, empfiehlt sich das Unternehmen aus dem Bayerischen Brand einmal mehr als erste Adresse für sportliches Zubehör, aufregendes Karosseriedesign und Fahrzeug-Komplett-Umbauten. Mit einer Fertigungstiefe, die im Tuningsegment seinesgleichen sucht, präsentiert sich das 250-Mann-Unternehmen als moderne Automobilmanufaktur mit einem eigenen Team an hochqualifizierten Spezialisten. Von der Designfindung, über den Modellbau, bis hin zum „Backen“ der Karosserieteile aus ultraleichten Carbonfasern in modernen Autoklaven – alle Arbeiten erfolgen inhouse.

MANSORY Venatus Foto: MANSORY

MANSORY Venatus Foto: MANSORY

So überarbeitet MANSORY auch die Aerodynamik des Urus komplett „Inhouse“. Daraus resultiert ein eindrucksvolles Breitbau-Styling in Kombination mit einer optimierten Aerodynamik mit erhöhten Abtriebswerten für deutlich verbesserte Kurven-Performance.



Die Front des „MANSORY Venatus“ wird hierfür mit einer komplett neuen Schürze samt integrierter Frontlippe aus Carbon aufgewertet. Die ultraleichte Carbon-Motorhaube mit zusätzlichen Kühlluftauslässen vervollständigt die Neugestaltung der Frontpartie. An den Flanken sorgen markante MANSORY-Verbreiterungen für die seitliche Weiterführung der Designsprache und lassen den „MANSORY Venatus“ zudem deutlich kräftiger, aber auch tiefer und gestreckter wirken. Zur Reduzierung der Auftriebskräfte an der Hinterachse entwickelten die MANSORY-Techniker einen formschönen Spoiler zur Montage auf der Heckklappe sowie einen darauf abgestimmten 2-teiligen Dachspoiler – beide ebenfalls komplett in Carbon ausgeführt. Zusätzlich setzt eine neue Heckschürze mit Diffusor die markanten Endrohre der Sportabgasanlage gekonnt in Szene. Zahlreiche Komponenten aus Carbon wie Zierleisten, Spiegelgehäuse und Lufteinlassverblendungen setzen weitere markante Highlights und werden teilweise mit Neongrünen Akzenten zusätzlich in Szene gebracht.

MANSORY Venatus Foto: MANSORY

Eines der technischen Highlights der Urus-Veredelung ist das 24-Zoll-Leichtmetallrad mit der Bezeichnung „CV.7 Air“ in Schwarz. Das ultraleichte Schmiederad vereint sowohl Sportlichkeit als auch technische Eleganz. Das 7-Speichen-Design ermöglicht zudem eine optimale Be- und Entlüftung der Bremsanlage und betont zudem die Dynamik des Rades. Die Rad-Reifenkombination in den XXL-Abmessungen 10x24 Zoll und 12,5x24 Zoll mit Pneus der Dimension 295/30R24 und 355/25R24 füllen die vorderen und hinteren Radhäuser satt und stimmig aus.



Auch das Herzstück des Fahrzeuges – sein V8-Twin-Turbo-Motor – erfuhr umfangreiche Eingriffe. Zum Umfang des Motoren-Upgrades „P810“ gehören ein neues Motormanagement, ein Sport-Endschalldämpfer mit Downpipes und einen Hochleistungs-Katalysator des Typs „cat200cell“. Dank dieser Veränderung stemmt der “MANSORY Venatus“ nach seinem Umbau die überaus imposanten Leistungsdaten von 810 PS (Serie: 650 PS) sowie ein auf 1.000 Nm (Serie: 850 Nm) gesteigertes Drehmoment auf die Rollen des Leistungs-Prüfstandes. Die entsprechenden Performance Daten lauten: Vmax 320 km/h und 0-100km/h in 3,3s. Alternativ kann der „MANSORY Venatus“ auch in einer Ausbaustufe namens „P745“ geordert werden. Nach einer Kennfeldoptimierung der ECU durch die MANSORY Ingenieure lauten die entsprechenden Daten dann: 745 PS und 960 Nm.

MANSORY Venatus Foto: MANSORY