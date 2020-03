Und auch bei diesem Projekt werden alle Karosserie-Anbauteile aus hochwertigem Carbon ausgeführt. So werden neben der neuen Frontschürze und den Seitenschwellern auch die Heckschürze des Wagens in Sicht-Carbon ausgeführt. Diese Carbon-Komponenten wiederum wurden allesamt in hauseigenen Autoklaven gefertigt in einer einmaligen Fertigungsgüte umgesetzt, wie sie nur die Ingenieure und Designer von MANSORY dank ihrer jahrelangen Erfahrung in höchster Qualität verwirklichen können.



Aber auch die tiefschwarze Lackierung mit orangefarbenen Zierstreifen mit betont die Vielzahl der zahllosen MANSORY-Umbau-Maßnahmen am Exterieur und trägt so das Ihre zu einem eindrucksvollen und eleganten Gesamtauftritt des Wagens bei.