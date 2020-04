SPORTcars 24.04.2020 - Während mittlerweile auch Modelle anderer Marken in den Fokus von MANHART Performance gerückt sind, hatte sich das Team aus Wuppertal zunächst viele Jahre in erster Linie als Veredlungs-Spezialist für BMW positioniert. Zu den dynamischsten und bei Sportfahrern mit Benzin im Blut beliebtesten Modellen der Münchener gehört wohl der Roadster Z4. So bietet natürlich auch MANHART ein umfangreiches Programm für den Open-Air-Spaßmacher an. In der aktuelle Generation hat der Z4 bekanntlich einen Zwilling aus dem Hause Toyota, die GR Supra, mit welcher sich der Z4 einen Großteil seiner Technik teilt.