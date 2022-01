SPORTcars - Auto & Sportwagen Magazin

MHX5 700: Bulliges Power-SUV mit 730 PS Foto: MANHART

SPORTcars 21.01.2022 - So manches Power-SUV wartet heutzutage mit einem Power-Potenzial auf, welches noch vor wenigen Jahren der Supersportwagen-Elite vorbehalten war. Doch: Leistung kann man bekanntlich nie genug haben! Besitzer von beispielsweise dem BMW X5 M Competition der aktuellen Baureihe F95, die sich noch etwas mehr Dampf als die serienmäßigen 625 PS und 750 Nm wünschen, sind bei den Spezialisten von MANHART Performance genau an der richtigen Adresse. Sie verwandeln den stärksten X5 bei Bedarf in ihren MHX5 700.

Die Ziffer 700 zeigt gleich unmissverständlich, was Sache ist – schließlich steht sie bei MANHART traditionell für die Leistung: Dabei ist sie sogar noch etwas untertrieben, denn der 4,4-Liter-V8 generiert hier 730 PS und 900 Nm. Erreicht wird dies wahlweise durch die Installation des MANHART MHtronik-Zusatzsteuergeräts oder per ECU Remapping. Zudem besitzt der MHX5 700 die MANHART Edelstahl-Abgasanlage mit Klappenfunktion. Diese schließt sich auf Wunsch über Race-Downpipes ohne Katalysatoren an, welche jedoch ebenso wie die gleichfalls erhältlichen Edelstahl OPF-Delete Ersatzrohre und der OPF/GPF Deleter keine TÜV-Zulassung besitzen und so nur für den Export geeignet sind.

