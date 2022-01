Das Modell entsteht nur in einer extrem geringen Stückzahl, wie schon der Namenszusatz LIMITED 01/10 verdeutlicht. Das gezeigte Fahrzeug ist dabei nun das fünfte der insgesamt gefertigten zehn MH8 800. Was der Wagen in Sachen Leistung zu bieten hat, verdeutlicht – wie von MANHART gewohnt – bereits seine neue Benennung, wobei diese sogar noch etwas untertreibt: Der S63-Achtzylinder erstarkte nämlich auf 823 PS und 1.070 Nm maximales Drehmoment. Dies erreichte MANHART durch den hauseigenen Performance-Kit in Verbindung mit dem MANHART Turbo-Upgrade, dem MANHART Ladeluftkühler-Upgrade, dem MANHART Carbon-Lufteinlass und der kompletten MANHART Edelstahl-Abgasanlage. Letztere mündet in vier jeweils 100 Millimeter durchmessende Endrohren samt Carbon-Ummantelung. Zudem gibt es ergänzend MANHART OPF-Delete-Ersatzrohre aus Edelstahl und Race-Downpipes ohne Katalysator, welche jedoch jeweils keine TÜV-Zulassung besitzen und daher nur für den Export geeignet sind.

Doch nicht nur hinsichtlich der Leistung, sondern ebenso bezüglich der Optik legte MANHART merklich nach: Ein Fahrwerks-Upgrade mit einstellbaren KW-Federn sorgt für mehr Tiefe und zugleich eine optimierte Fahrdynamik. Den Straßenkontakt stellen MANHART Spider-Felgen in 10,5x21 und 11,5x21 Zoll mit Bereifungen der Dimensionen 275/30ZR21 und 295/30ZR21 her. Weitere Highlights setzen der schwarze Kühlergrill und ein MANHART Carbon-Paket für die Karosserie: Es umfasst eine Motorhaube mit GTR-Luftauslässen, einen Frontspoiler, Seitenschweller und einen Heckdiffusor. Abrundend darf ein in diesem Fall jedoch recht dezentes MANHART Decal-Set natürlich nicht fehlen. Umso auffälliger ist dabei hingegen die mattblaue Folierung des Wagens, an die auch die farbigen Akzente der Felgen perfekt angepasst sind. Der Innenraum ist last but not least mit einem Alcantara-Lenkrad samt Carbon-Akzent an der unteren Speiche aufgewertet.



Alle weitere Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie unter www.manhart-performance.de oder direkt beim MANHART Performance-Vertriebsteam.