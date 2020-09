Wie im Hause MANHART Performance üblich, nimmt die Typenbezeichnung ihres Geschosses auf Porsche-Basis bereits dessen Leistung vorweg: Nicht weniger als 850 PS schickt der TR 850 an seine vier angetriebenen Räder, das maximale Drehmoment beträgt dabei brutale 1.090 Nm. Um diese Leistungsexplosion um rund 270 PS und 390/340 Nm gegenüber dem Serienfahrzeug (580 PS, 700 Nm / 750 Nm im Overboost i.V. m. Sport Chrono Paket) zu generieren, nahmen die MANHART-Techniker umfangreiche Upgrades an der Biturbo-Aufladung des 3,8-Liter-Boxermotors vor. So wurden die beiden VTG-Turbolader für mehr Aufladungseffizienz optimiert. Für eine weitere Effizienzsteigerung der Turboaufladung und eine perfektionierte Frischluftzufuhr kommen ein MANHART-Ladeluftkühler by CSF sowie eine IPD-Aluminium-Ansaugung samt eines BMC-Sportluftfilters zum Einsatz. Der heiße Atem des wilden Boxers entweicht durch eine neue Abgasanlage mit MANHART-Downpipes (ohne TÜV/nur für Export, catless oder optional mit 200-Zellen-Kats) und MANHART-Edelstahl-Endschalldämpfern mit Klappenfunktion. Diese Kombination reduziert nicht nur den Abgasgegendruck im Auspuffsystem signifikant, sodass die beiden Turbolader freier Durchatmen und ihren Ladedruck noch ungehemmter entfalten können, sondern verleiht dem MANHART TR 850 auch einen gegenüber dem vergleichsweise zurückhaltend tönenden Basisfahrzeug deutlich markanteren, potenteren Sound. Selbstverständlich ist ein anschließendes ECU-Remapping zur Ausschöpfung des durch die neue Hardware eröffneten Power-Potenzials. Apropos Power: Um diese auch effizient und zuverlässig verwalten zu können, wurde das Doppelkupplungsgetriebe mit belastbareren Kupplungen sowie einer Softwareoptimierung aufgerüstet.

Das beeindruckende Ergebnis: Aus dem Stand katapultiert sich der TR 850 in nur 2,4 Sekunden auf 100 km/h, um nur 4,9 Sekunden später auch die 200-km/h-Tachomarkierung zu durcheilen, bevor die Vmax erst bei weit über 330 km/h erreicht wird.



Um seine Kraft auch bei solchen Exzessen verlustarm auf den Asphalt übertragen zu können, ist der MANHART TR 850 auf großem Fuß unterwegs: Seine Michelin Pilot Sport 4 S-Hochleistungsbereifung misst 255/30ZR21 an der Vorder- und sogar 325/25ZR21 an der Hinterachse. Aufgezogen wurden die französischen Pneus auf schwarz glänzende Levella LVL 1.1-Vielspeichenfelgen der Dimensionen 9x21 und 12x21 Zoll, welche nicht nur mit ihrem Zentralverschluss den Motorsport zitieren, sondern mit ihrem gelben Dekorstreifen auch die Wagenfarbe aufgreifen: Der TR 850 trägt ein dynamisches MANHART Performance-Foliendesign in Mattschwarz auf seinem gelben Karosseriekleid. MANHART-Tieferlegungsfedern by H&R reduzieren die Bodenfreiheit um 30 Millimeter, lassen den Sportwagen so wie zum Sprung geduckt erscheinen und sorgen darüber hinaus für ein noch knackigeres Fahrverhalten.