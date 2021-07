Wie von MANHART gewohnt, ist die neue Bezeichnung des Fahrzeugs schon ein eindeutiger Fingerzeig in Richtung der neuen Leistung: So generiert der Vierliter-Achtzylinder des RS Q8 nun tatsächlich nicht weniger als 918 PS und häuft einen riesigen Drehmoment-Berg auf, dessen Spitze bei 1.180 Nm liegt. Um dies zu erreichen, bedurfte es natürlich mehr, als „nur“ eines ECU-Remappings: MANHART setzte ferner verschiedene Hardwareoptimierungen um. So zeichnet sich das Triebwerk des RQ 900 durch einen MANHART-Ladeluftkühler, eine MANHART-Carbon-Ansaugung by Eventuri sowie ein MANHART Turbo-Leistungs-Kit aus, wobei letzteres jedoch keine TÜV-Zulassung besitzt und daher nur für den Export gedacht ist. Selbiges gilt für die MANHART-Sport-Downpipes mit 200-Zellen-Katalysatoren. An diese schließt sich eine MANHART-Edelstahl-Abgasanlage mit Klappenfunktion an, die über vier, jeweils 100 Millimeter durchmessende Endrohre mit wahlweise Keramikbeschichtung oder Carbon-Ummantelung verfügen.