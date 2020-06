SPORTcars 19.06.2020 - Leistung ist für viele Petrolheads einer der wichtigsten Aspekte eines begehrenswerten Fahrzeugs. Der ungebrochene und stetig zunehmende Erfolg von beispielsweise AMG , BMW M und Audi Sport belegt dies eindrucksvoll. Der in Neckarsulm ansässige Haustuner des Ingolstädter Herstellers erweiterte das Programm jüngst um den RS Q8 mit 600 PS und 800 Nm aus einem 4,0-Liter-V8 mit Biturbo-Aufladung. Damit wird der Allradler zum Supersportler, der aus dem Stand innerhalb von nur 3,8 Sekunden auf Tempo 100 und je nach Ausstattung weiter auf bis zu 250 oder sogar 305 km/h beschleunigt. Diese Kennzahlen sind wahrlich beeindruckend, doch nichts im Vergleich zu dem, was der RS Q8 nach der Optimierung bei MANHART Performance zu bieten hat: Die Spezialisten aus Wuppertal machen ihn zum RQ 900.

Wie diese Bezeichnung bereits nahelegt, erstarkt der Audi dann auf 900 PS, das maximale Drehmoment beträgt fortan bis zu 1.080 Nm. Verantwortlich für das erhebliche Plus sind insbesondere größere Turbolader. Darüber hinaus erhalten weitere Komponenten des Achtzylinders unter der Fronthaube adäquate Upgrades. So bietet MANHART für den RQ 900 eine komplette Abgasanlage ab Turbo an. Dabei besitzt jedoch nur der Endschalldämpfer eine TÜV-Zulassung für Deutschland, der Mittelschalldämpfer und die Downpipe sind folglich für den Export vorgesehen. Ebenfalls optimiert sind das Achtstufen-Automatikgetriebe und das Fahrwerk des RS Q8: Die Karosserie des RQ 900 ist dem Boden im Vergleich zum Serienmodell um drei Zentimeter näher.

Last but not least bekommt der Innenraum eine komplette Ausstattung mit Leder, die bis hin zu den neuen Fußmatten reicht. Sie wird farblich passend zu dem Look der Karosserie abgestimmt. Insgesamt wird der RQ 900 zum Preis von 310.000 Euro nur zehnmal gefertigt – da ist herausragende Exklusivität garantiert!



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie auf der MANHART Performance-Internetseite (www.manhart-performance.de), im neuen MANHART Performance-Onlineshop (www.manhart-performance.de/shop/audi/) oder direkt beim MANHART Performance-Vertriebsteam.