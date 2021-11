Der 2,9 Liter große Biturbo-V6 des Hochleistungs-Italieners stellt bereits im Serienzustand beachtliche 510 PS und 600 Nm maximales Drehmoment bereit. Den MANHART-Technikern gelang es natürlich dennoch, deutlich mehr Power aus dem Sechszylinder herauszukitzeln. Dies gelang mit Hilfe des hauseigenen Turbo-Leistungskits, welcher neben Upgrades der beiden Lader auch effizientere MANHART-Ladeluftkühler und ein MANHART ECU-Remapping beinhaltet. Abgasseitig schließt sich über MANHART OPF-Delete-Ersatzrohre mit 200-Zellen-Katalysatoren sowie Race-Downpipes ohne Kat, welche jeweils nur für den Export vorgesehen sind, eine MANHART Edelstahl-Abgasanlage mit Klappenfunktion by REMUS an, die einen herrlichen Sound aus ihren vier 100-mm-Carbon-Endblenden posaunt und so von den unterm Strich stehenden 653 PS und 790 Nm Drehmoment kündet. An diesen Power-Zuwachs wurde mittels eines MANHART Getriebe-Upgrades auch die 8-Gang-Automatik der Giulia angepasst.

Ergänzend erhielt die Optik des Quadrifoglio selbstverständlich ebenfalls eine individualisierende Veredlung. Der Alfa steht auf MANHART Classic Line-Felgen in seidenmattem Schwarz samt Felgendekoration in MANHART-typischem Gold sowie den Dimensionen 8,5x20 und 10x20 Zoll, die mit Reifen der Dimensionen 255/30ZR20 und 295/25ZR20 bezogen sind. Auf Wunsch sind die Felgen in ihrem Finish individuell konfigurierbar.

Die stimmige Ausrichtung der Räder unter den Kotflügeln gewährleisten MANHART-Fahrwerksfedern by H&R, welche eine Tieferlegung um rund 40 Millimeter hervorrufen. Last but not least bekam die attraktiv gezeichnete Limousine auf ihrer schwarzen Lackierung einen kompletten MANHART-Dekorsatz, der sie mit, in diesem Fall, gelben und silbergrauen Zierstreifen und Schriftzügen veredelt.