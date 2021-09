Einen MANHART-typisch düsteren Auftritt pflegt der MH5 GTR dank seinem Wrapping in „Moonlight“, einem in seidenmattem Dunkelblau schimmernden Folienkleid, zu welchem die grauen Elemente des MANHART-Dekorsatzes kontrastieren. Im Zuge dieses Stylings wurden die werksseitig goldenen Akzente des M5 CS eliminiert. In den Radhäusern des Unikats rotieren geschmiedete MANHART Classic Line Y-Spoke-Leichtmetallfelgen in den Größen 9x21 Zoll an der Vorder- und 10,5x21 Zoll an der Hinterachse. Die Dimensionen der aufgezogenen Hochleistungsbereifung betragen 275/30ZR21 und 295/30ZR21. An der Vorderachse wurden für eine perfekte Ausrichtung der Rad/Reifen-Kombinationen in der Horizontalen zusätzlich Distanzscheiben installiert.