In optischer Hinsicht setzte MANHART gleichfalls einige Individualisierungen um: Ein Satz H&R-Tieferlegungsfedern sorgt nicht nur für eine Absenkung der Karosserie, sondern ferner für eine optimierte Fahrdynamik. Zudem steht der MH5 800 auf einem Satz der bekannten und bewährten MANHART Concave One-Leichtmetallfelgen in Mattschwarz und den Dimensionen 9x21 und 10,5x21 Zoll. Die zugehörige Bereifung misst 265/30ZR21 und 305/25ZR21. Weitere Akzente setzen die Komponenten des Carbon-Bodykits – an der Front ein MANHART-Frontspoiler, am Heck ein MANHART-Diffusor und eine MANHART-Heckspoilerlippe. Während sich die MANHART-Fahrzeuge im Regelfall durch eine Dekor-Beklebung in Gold oder Silber auszeichnen, tritt der MH5 800 in diesem Fall außergewöhnlich extravagant auf: Er erhielt eine Effektfolierung in Mattrot metallic samt eines MANHART-Dekorsets in Schwarz.



Der Innenraum wurde last but not least mit einem aus zahlreichen kleinen LEDs zusammengesetzten Sternenhimmel unter dem Dach und einem Carbon-Upgrade in Form von Zierelementen sowie Schaltpaddeln am Lenkrad veredelt.