MANHART MH3 600

MANHART MH3 600 Foto: MANHART

SPORTcars 05.06.2021 - Seit 1986 blickt die internationalen Performance- und Motorsport-Community alle sieben Jahren mit Spannung nach München. In diesem Turnus nämlich enthüllt BMW – mit nur geringen Abweichungen – die neuesten Generationen des inzwischen legendären Hochleistungsmodells der 3er-Baureihe, des M3. Jüngst war es im vergangenen September wieder so weit: 35 Jahre nach dem Debüt des E30 M3 präsentierte die BMW M GmbH die siebte M3-Baureihe G80. Nur wenige Wochen später gewährten die auf Performance-Optimierungen von BMW-Modellen spezialisierten Veredeler von MANHART Performance bereits einen Ausblick auf ihre Interpretation der bayerischen Hochleistungslimousine. Und nun ist sie da: Start frei für den MANHART MH3 600 auf Basis des BMW G80 M3 Competition!

MANHART MH3 600 Foto: MANHART

MANHART MH3 600 Foto: MANHART

Was erwarten MANHART-Kenner von diesem Fahrzeug? Zuallererst zweifellos eine standesgemäße Leistungssteigerung! Obwohl der M3 Competition mit 510 PS und 650 Nm bereits werksseitig wirklich gut im Futter steht, pushen die MANHART-Motorentechniker den Output des 3,0-Liter-Biturbo-Reihensechszylinders mittels ihres MHtronik-Zusatzsteuergeräts auf nochmals imposantere 635 PS und 780 Nm.



So aufgerüstet sprintet der MANHART MH3 600 in weniger als 10,5 Sekunden auf 200 km/h und erreicht nach nur knapp 17 Sekunden auch die 250-km/h-Marke. Letzteres ist vier Sekunden schneller als das Serienfahrzeug! Der Zwischensprint von 100 auf 200 km/h wird in nur 6,42 Sekunden absolviert.

MANHART MH3 600 Foto: MANHART

Parallel zum Elektronik-Tuning installiert MANHART Performance einen hauseigenen Edelstahl-Endschalldämpfer mit Klappenfunktion, der markant aus seinen vier wahlweise Carbon-ummantelten oder keramikbeschichteten 100-Millimeter-Endrohren posaunt. Optional sind MANHART „Race“-Downpipes ohne Katalysatoren sowie MANHART OPF-Delete-Ersatzrohre mit 200-Zellen-HJS-Kats lieferbar – beides jedoch ohne TÜV-Zulassung und damit nur für den Export. Ferner ist OPF-Deleter für diejenigen erhältlich, welche die Ottopartikelfilter-Filter des Serienauspuffs entfernen möchten, ebenfalls nur für den Export und ohne TÜV.



Hinsichtlich eines passenden Fahrwerksupgrades lässt MANHART Performance den MH3 600-Kunden die Qual der Wahl: Den Einstieg bildet hier eine MANHART-Tieferlegung mittels H&R-Federn, welche mit 30 Millimetern Absenkung an der Vorder- und nur 10 Millimetern an der Hinterachse ein angriffslustig geduckte Optik herbeiführt. Noch dynamischer geht es zweifellos mit dem MANHART Variante 4-Gewindefahrwerk by KW Suspensions zur Sache, das mit einer speziellen MANHART-Abstimmung versehen wird, welche die Räder auch bei forcierter Gangart perfekt über den Asphalt führt.

MANHART MH3 600 Foto: MANHART