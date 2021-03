Die Bezeichnungen der von MANHART Performance getunten Varianten werden – wie üblich – natürlich wieder Rückschlüsse auf die Motorleistung der Fahrzeuge zulassen: Die auf Basis der werksseitig 510 PS und 650 Nm starken Competition-Varianten von M3 und M4 aufbauenden MANHART MH3 600 und MH4 600 versprechen also rund 600 PS. Genauer gesagt soll ihre Leistung nach der Installation der MANHART MHtronik-Powerbox sogar circa 620 PS und 750 Nm betragen. Die serienmäßig 30 PS schwächeren Non-Competition-M3 und -M4 kommen nach der Installation der MANHART MHtronik auf etwa 590 PS. In puncto Abgastechnik stellt MANHART Performance sowohl an die werksseitigen Katalysatoren, als auch an die OPF anschließende Auspuffanlagen – jeweils mit zwei Carbon-Doppelendrohren – sowie optionale Mittelschalldämpfer-Ersatzrohre in Aussicht.

Darüber hinaus sind bei MANHART Performance für die neue M3 Limousine und das neue M4 Coupé Tieferlegungsfedern made by H&R sowie das hauseigene Schmiederad Concave One in den Dimensionen 9,0x21 Zoll mit 265/30R21 an der Vorder- und 10,5x21 Zoll mit 305/25R21 an der Hinterachse in der Pipeline. Optional tragen die Felgen das MANHART-typische Dekor in Gold, wie es selbstverständlich auch für die Karosserien von MH3 600 und MH400 600 zur Wahl stehen wird.



In der Entwicklung befinden sich zur Einführung der neuen Modelle ferner Carbon-Aerodynamik-Parts wie Motorhaube, Frontsplitter, Heckflügel und -diffusoren sowie Side Flaps.



Nachdem bereits die hier beschriebene „Phase 1“ des MANHART Performance-Tuning-Programms für die neuen M3- und M4-Modelle diverse Tuning-Möglichkeiten bietet, die es den Kunden erlauben, ihren neuen BMW technisch aufzurüsten und optisch zu individualisieren, ist bei MANHART Performance darüber hinaus schon die „Phase 2“ in Planung, welche M3 und M4 dann vollends auf ein neues Level heben wird. Weitere Informationen hierzu werden im Lauf des Jahres verraten...



