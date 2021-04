SPORTcars

MANHART MH2 500 - Limitiertes Sportcoupé

MANHART MH2 500 - Limitiertes Sportcoupé Foto: MANHART

SPORTcars 29.04.2021 - Der BMW M2 Competition ist zwar das kleinste Modell im Programm der M GmbH, hat es aber dennoch faustdick hinter den Ohren. Und: Das kompakte Sportcoupé ist eines der erfolgreichsten M-Modelle der letzten Jahre mit riesiger Fangemeinde. Da in dieser Leistungssteigerungen und weitere Individualisierungen hoch im Kurs stehen, hat MANHART Performance als ursprünglich auf BMW-Tuning spezialisiertes Unternehmen natürlich ein breit gefächertes Portfolio für den kleinen M in petto: Den Einstieg in die M2 Competition-Veredlung bildet der MANHART MH2 500, der nun als auf zehn Exemplare limitierte Sonderedition Limited an den Start geht.

MANHART MH2 500 - Limitiertes Sportcoupé Foto: MANHART

MANHART MH2 500 - Limitiertes Sportcoupé Foto: MANHART

Wie von MANHART gewohnt, gibt die Zahl in der neuen Modellbezeichnung bereits einen recht eindeutigen Hinweis, in welche Richtung es leistungsmäßig geht, wobei die 500 hier tatsächlich sogar noch leicht tiefgestapelt ist: Mit Hilfe des bewährten MHtronik-Zusatzsteuergeräts pusht MANHART den drei Liter großen S55-Reihensechszylinder-Biturbomotor des M2 Competition von seinen serienmäßigen 410 PS und 550 Nm nämlich auf satte 518 PS und 700 Nm. Für eine traumhaft kernige und ausdrucksstarke akustische Untermalung sorgt der ergänzende MANHART-Endschalldämpfer mit vier jeweils 100 Millimeter durchmessenden Endrohren samt Carbon-Ummantelung. Neben dem famosen Reihensechszylinder kommt das Fahrwerk in den Genuss einer Optimierung: Das MANHART-Fahrwerks-Upgrade by H&R sorgt gleichermaßen für eine Tieferlegung und ein nochmals schärferes und dynamischeres Fahrverhalten.

MANHART MH2 500 - Limitiertes Sportcoupé Foto: MANHART

Optisch setzt sich der MH2 500 Limited ebenfalls deutlich von seinen werkseitigen M2-Brüdern ab: MANHART stattet ihn mit einer Frontspoilerlippe sowie am Heck einem Diffusor und einer Spoilerlippe auf dem Heckdeckel aus. Sie sind allesamt aus Carbon gefertigt und bescheren dem Coupé den Look des limitierten Baureihen-Topmodells M2 CS. Darüber hinaus sitzen in den Radkästen die hauseigenen MANHART Concave One-Leichtmetallfelgen in den Dimensionen 9x20 und 10,5x20 Zoll mit Bereifungen der Abmessungen 245/30ZR20 und 285/25ZR20. Passend zu dem Finish der Räder in Gunmetal Grey mit diamantpolierten Fronten sind die typischen MANHART-Dekorbeklebungen der schwarz lackierten Karosserie hier nicht in dem charakteristischen Gold, sondern in Silbergrau ausgeführt.

MANHART MH2 500 - Limitiertes Sportcoupé Foto: MANHART