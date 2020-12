Während die Spezialisten aus Wuppertal schon vor etwa einem halben Jahr mit dem GR 450 erstmals eine optimierte Version des japanischen Zweitürers enthüllte, setzen sie nun noch einen drauf: mit dem MANHART GR 550. Wie üblich stehen die Zahlen in den Bezeichnungen jeweils für die Leistung: Satte 550 PS generiert der Dreiliter-Reihensechszylinder (B58) in der neuen Ausbaustufe folglich, was einem Anstieg um beachtliche 210 PS gegenüber der Serie bedeutet! Das maximale Drehmoment erhöht sich gleichzeitig auf bis zu 770 Nm (Serie: 500 Nm). Verantwortlich für diese Zuwächse ist in erster Linie das TTE 685-Turbolader-Upgrade. Ferner zog auch ein leistungsfähigerer MANHART-Wasserkühler by Wagner Tuning unter der Haube ein. Ergänzend kommt eine MANHART-Abgasanlage by FI Exhaust hinzu, die mit ihrem brachialen Sound bleibenden Eindruck hinterlässt und sich über eine Wagner Tuning-Sportdownpipe samt 200-Zellen-Katalysators an das Aggregat anschließt.

Passend zu seiner mächtigen Power besitzt der MANHART GR 550 einen aufsehenerregenden, sportlich-dynamischen Look: Die hauseigenen Concave One-Felgen mit seidenmatt schwarzem Finish und klassischem Design mit sechs Doppelspeichen füllen die Radkästen in den Dimensionen 9x20 und 10,5x20 Zoll und einer Bereifung in 255/30 ZR20 und 295/25 ZR20 wirklich perfekt aus. Einen starken Kontrast dazu bildet die matte Folierung in MANHART-typischem Goldgelb, die mit Zierstreifen in Schwarz sowie feinen roten Akzentlinien versehen ist. Für noch mehr optische Schärfe und Überholprestige trägt die Supra zudem eine Frontspoilerlippe by AC Schnitzer. Und abrundend darf last but not least – aus optischen wie aus fahrdynamischen Gründen – eine Tieferlegung nicht fehlen: Das Fahrwerks-Upgrade wurde gemeinsam mit H&R realisiert.



Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen erhalten Sie auf der MANHART Performance-Internetseite (www.manhart-performance.de), im neuen MANHART Performance-Onlineshop (www.manhart-performance.de/shop/toyota) oder direkt beim MANHART Performance-Vertriebsteam.



Kontaktadresse:



MANHART Performance GmbH and Co. KG

Uellendahler Strasse 484

42109 Wuppertal

Tel .: +49 202/94 62 44 45

Fax: +49 202/94 62 44 50

http://www.manhart-performance.de

E-Mail: info@manhart-performance.de