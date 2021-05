Umso zutreffender ist dies natürlich, wenn diese Kompaktsportler in den Genuss einer gezielten, nachträglichen Veredlung und Individualisierung kommen. Dies untermauern die in Wuppertal beheimateten Spezialisten von MANHART Performance mit ihrem hier vorgestellten MANHART Golf GTI 290. Essenzielle optische Anpassungen, die dem Wagen einen nochmals stimmigeren und dynamischeren Auftritt verleihen, sind dabei zweifellos die neuen Räder und die Tieferlegung: Letztere ist auf ein Satz H&R-Federn zurückzuführen, welche die Karosserie um 40 Millimeter absenken. Die unter den Kotflügeln montierten MANHART-Vielspeichen-Felgen im Venturi-Style verfügen über die Dimensionen 8x19 Zoll ET40, die aufgezogene Bereifung misst 225/35ZR19.

Als ergänzende optische Verfeinerung installierte MANHART am Heck des Golf GTI 290 einen hauseigenen Diffusor und versah die schwarze Karosserie des Golfs mit einigen recht dezenten, aber dennoch effektvollen Zierstreifen im GTI-typischen Rot. Abrundend wurde im Innenraum unter dem Dach ein exklusiver Sternenhimmel mit unzähligen kleinen LEDs realisiert.



Bereits ab Werk leistet der Golf GTI in der achten Modellgeneration bemerkenswerte 245 PS und 370 Nm. Das Team von MANHART detektierte hier dennoch weiteres Optimierungspotenzial und bescherte dem Zweiliter-Turbovierzylinder des Hot Hatchs eine Leistungssteigerung mit Hilfe seines hauseigenen MHtronik-Moduls: So erstarkte das Aggregat – der Name des Fahrzeugs legte es bereits nahe – auf satte 290 PS und 425 Nm.