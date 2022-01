Die Tuning-Spezialisten aus Wuppertal bescheren dem von BMW mit der internen Kennung F96 versehenen Modell eine satte Leistungssteigerung: Wahlweise mit Hilfe des MANHART MHtronik-Zusatzsteuergeräts oder eines ECU Remappings erstarkt der 4,4-Liter-Biturbo-V8 auf 730 PS, während das maximale Drehmoment auf 900 Nm ansteigt. Zudem schließt sich eine MANHART Edelstahl-Abgasanlage mit Klappenfunktion an das Aggregat an, die in vier – wahlweise mit Carbon ummantelten oder keramikbeschichteten – 100-Millimeter-Endrohren mündet. Ergänzend gibt es auf Wunsch MANHART Race-Downpipes ohne Katalysator, MANHART Edelstahl-OPF-Delete-Ersatzrohre und den MANHART OPF/GPF Deleter. Alle drei Komponenten besitzen jedoch keine TÜV-Zulassung und sind daher nur für den Export bestimmt. Für Kunden, die sich angesichts der merklich gesteigerten Power eine optimierte Bremsanlage wünschen, offeriert MANHART ferner entsprechende, individuell konfigurierbare Upgrades.

Optisch präsentiert sich der MHX6 700 gleichfalls umfangreich überarbeitet: So sorgten eine Fahrwerksoptimierung und eine MANHART Tieferlegung mittels H&R-Federn für eine um 30 Millimeter reduzierte Bodenfreiheit. Den Bodenkontakt stellen MANHART Classic Line-Y-Speichen-Felgen her. Sie zeichnen sich durch ein seidenmatt schwarzes Finish samt farbiger Akzente in Gold aus, messen 10,5x22 Zoll und sind mit 295/30er Bereifungen bezogen. Die Karosserie an sich erhielt nicht nur die typische, markante Verzierung mit Hilfe des MANHART Dekorsatzes, sondern darüber hinaus sorgt in diesem Fall ein kompletter Bodykit aus feinem Forged Carbon für einen ungleich sportlicheren und bulligeren Auftritt: Er umfasst einen Frontspoiler, einen Kühlergrill, Seitenschweller, einen zweiteiligen Heckspoiler und einen Diffusor. Hinzu kommen Spiegelkappen, zweiteilige hintere Seitenlamellen und seitliche Heckschürzen-Ansätze.