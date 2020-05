Nicht weniger als 823 PS und 1.050 Nm weist das rasante Sportcoupé nach dem Umbau auf und kombiniert dabei ultimative Exklusivität mit absolut herausragender Sportlichkeit. Nur 2,6 Sekunden benötigt der MH8 800 für den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h, was eine deutlich spürbare Verringerung gegenüber den 3,2 Sekunden des Serien-M8 bedeutet. Die Beschleunigung von 100 auf 200 km/h ist innerhalb von nur 5,7 Sekunden erledigt. Verantwortlich für die deutliche Leistungssteigerung des 4,4-Liter-Biturbo-V8 (S63) ist das MANHART-Turbokit in Kombination mit einem MANHART -Ladeluftkühler sowie einer Überarbeitung der Software auf dem Motorsteuergerät.

Optisch setzt sich der MH8 800 selbstverständlich ebenfalls vom serienmäßigen M8 Competition ab: Durch die Frontspoilerlippe und Einsätze an der vorderen Schürze wird das Antlitz noch dynamischer und aggressiver – hier ist perfektes Überholprestige garantiert! Produziert sind die Komponenten aus Carbon, ebenso wie die Heckspoilerlippe und der Diffusoreinsatz. Die perfekte Abrundung stellen schließlich die MANHART-Dekorstreifen dar, die sich am Fotofahrzeug im typischen Gold vom schwarzen Grund absetzen. Selbige Farbkombination weisen auch die MANHART Concave One-Leichtmetallfelgen in 9x21 und 10,5x21 Zoll mit Bereifung in 265/30ZR21 und 305/25 ZR21 auf – ein glanzschwarzes Finish mit goldener Dekoration auf dem Horn. Zur Individualisierung des Interieurs hält MANHART zu guter Letzt eine Carbon-Veredlung für das Lenkrad sowie Carbon-Schaltwippen bereit.



Kontaktadresse:



Manhart Performance GmbH und Co. KG

Linderhauser Straße 38

42279 Wuppertal

Tel.: +49 202 / 94 62 44 45

Fax: +49 202 / 94 62 44 50

www.manhart-performance.de

E-Mail: info@manhart-performance.de