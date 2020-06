SPORTcars

LUMMA CLR 8 RS

LUMMA CLR 8 RS Foto: LUMMA Design

SPORTcars 23.06.2020 - Das Unternehmen LUMMA Design GmbH & Co. KG empfiehlt sich abermals als erste Adresse für sportliches Zubehör sowie exquisites Karosseriedesign. Mit der Präsentation des limitierten SUV-Coupés LUMMA CLR 8 RS erweitert der Premiumtuner nun sein Veredelungsprogramm um das SUV-Topmodell Audi RS Q8.



Der durch LUMMA veredelte High-Performance-SUV dokumentiert meisterliche Verarbeitung verpackt in eine athletisch aufgewertete Optik. Hierfür tauscht der Individualisierungsspezialist aus dem süddeutschen Winterlingen die Serienkomponenten gegen hochwertige Eigenentwicklungen aus Vollcarbon: Front- und Heckspoilerlippe, Radlaufverbreiterungen, Türbeplankungen, Heckdiffusor, Dachheckflügel sowie diverse Applikationen für Rückleuchte und Seitenwände fertigt LUMMA aus dem ultraleichten und hochfesten Kohlefaserwerkstoff. Doch nicht nur das Auge profitiert von den Modifikationen, große Lufteinlass an den Verbreiterungen sorgen zudem für eine optimierte Be- und Entlüftung des Bremssystems.

Resultierend aus der Implementierung des LUMMA-Leistungssteigerungsmoduls, sowie der kernig klingenden 4 Rohr-Sportabgasanlage wächst die Motorleistung auf beeindruckende 518 kW/705 PS. Das Drehmoment erhöht sich zudem auf bärenstarke 910 Nm. Insgesamt sorgen die Optimierungen für eine merkliche Verbesserung der – bereits serienmäßig recht imposanten – Fahrleistungen. Eindrucksvoll in Dimension und Vielfalt präsentiert sich das Felgenprogramm. Sei es sportlich markant oder elegant und edel – LUMMA bietet variierende Rad-Designs und Größen. Eines der Highlights im angebotenen Sortiment ist das in Wunschfarbe lackierte LUMMA CLR 23 LR Leichtmetallrad. Das futuristische Multispeichendesign sorgt für eine optimale Lastenverteilung, lässt jedoch genügend Freiraum für die Belüftung der Bremsanlage. Die empfohlene Rad-Reifenkombination hat an der Vorder- und Hinterachse die Maße 11x23 Zoll mit Hochleistungspneus der Dimension 305/30-23. Performance Distanzscheiben verbreitern auf Wunsch die Spur.

