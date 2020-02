SPORTcars 25.02.2020 - Der Name LUMMA ist weltweit ein Begriff für die stilvolle Veredelung von exklusiven Automobilen. Mit der Vorstellung des auf 20 Umbaukits limitierten LUMMA CLR AM auf Basis Aston Martin DBX empfiehlt sich das Unternehmen aus Winterlingen in Süddeutschland abermals als erste Adresse für High-End-Individualisierungen. Kraftvolle Eleganz kennzeichnet den Look der LUMMA-Karosseriekomponenten für den britischen Luxus-SUV. Bereits der Blick auf die Frontpartie zeigt umfangreiche Modifikationen: Frontspoilerschwert, Motorhaubenlufteinläße und Frontgrillrahmen formt die Edelmanufaktur komplett neu und fertigt diese aus präzise verarbeitetem Sichtcarbon.