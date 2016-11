Personality-Paket für den BMW M2

SPORTcars 14.11.2016 - Für den kleinsten BMW mit M-Power hat Hamann ein einzigartiges Angebot entwickelt – das brandneue Personality-Paket mit verschiedenen Komponenten. Damit kann der M2-Kunde ganz nach Wunsch seinen BMW optimieren lassen und sich von den Serienversionen deutlich unterscheiden: wahlweise mit differenziertem Aerodynamik-Upgrade, einer Leistungssteigerung oder Sportabgasanlage. Jede Komponente erfüllt für sich den hohen Hamann-Anspruch an Präzision und Verbesserung im Detail. Ganz neu: Jedes Originalteil von Hamann wird seit 1. November mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert.

Keine Frage, der BMW M2 hat schon ein markantes Gesicht. Doch unverwechselbar wird es erst mit dem kleinen, aber feinen Aerodynamik-Upgrade von Hamann. Ein Frontspoiler, der sich über die gesamte Fahrzeugbreite zieht und die Kühlerfront nach unten perfekt abschließt. Das Tüpfelchen auf dem „i“ ist der optionale, mittige Carboneinsatz im Anbauteil unterhalb des Kühlergrills.

Damit lässt es Hamann aber nicht bewenden, sondern bietet zusätzlich, hochwertige Anbauteile für den M2 rundum. Angefangen von einem hochwertigen Schweller-Kit, ebenfalls mit extra montierten Flügelspitzen vor den hinteren Radausschnitten, bis hin zum Heckspoiler plus einen Diffusor á la Hamann-Design in Wagenfarbe. Links und rechts außen setzen dabei kleine Winglets unverkennbar motorsportliche Akzente. Diese bilden den perfekten Abschluss für die optionale Edelstahl-Sportabgasanlage von Hamann, deren vier Endrohre durch Blenden aus Carbon oder in klassischer Ausführung, silber oder schwarz eloxiert, geschmückt werden.

Mit einem Zusatzsteuergerät zur Kennfeldoptimierung steigert Hamann die Leistung des 3.0-Liter-Sechszylinders im M2 von regulär 370 auf 420 PS (272 auf 309 kW). Dabei legt das Drehmoment von 465 Nm auf 530 Nm zu. Im Zusammenspiel mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe oder dem optionalen 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe beschleunigt der M2 in rund 4,2 Sekunden auf Tempo 100. Und wieder gibt es eine Kirsche auf der Sahne: Hamann liefert nicht nur geprüfte Qualität, sondern bietet auf Wunsch zusätzlich Versicherungsschutz für diese Leistungsoptimierung an.