GeigerCars.de Jeep Grand Cherokee Trackhawk

SPORTcars 03.06.2019 - Eines der beliebtesten Tiere für die Beizjagd, also das Jagen mit Hilfe eines Greifvogels, ist bekanntlich der Falke. Insbesondere sind diese Raubvögel bei Falknern aufgrund ihrer Gelehrigkeit sowie ihrer Agilität und ihrer hohen Geschwindigkeit beliebt, die sie zu überlegenen Luftjägern macht: Ein jagender Wanderfalke erreicht im Sturzflug nicht selten mehr als 350 km/h. Kein Wunder also, dass sich Jeep den Falken (englisch: Hawk) als Namenspatron für das ultimative Topmodell der Grand Cherokee-Baureihe ausersehen hat. Mit 710 PS, 868 Nm Drehmoment und einer Höchstgeschwindigkeit von 289 km/h ist der Jeep Grand Cherokee Trackhawk eines der stärksten und schnellsten Serien-SUVs überhaupt. Doch auch solcherlei Superlative halten das seit vier Jahrzehnten, denn in diesem Jahr feiert das Unternehmen seinen 40. Geburtstag, auf kraftvolle US-Cars spezialisierte Team von GeigerCars.de aus München nicht davon ab, nochmals ein paar Kohlen nachzulegen.

Dem 6,2-Liter-HEMI-V8 des hier abgebildeten Trackhawk verordneten Karl Geiger und seine Performance-Techniker ein druckvolles Magnuson TVS 2650-Supercharger System, welches den werksseitigen Schraubenverdichter ersetzt. Statt dessen 0,8 liegen mit dem Magnuson-Gebläse nun bis zu 1,1 bar Ladedruck an. Frischluft strömt durch einen offenen Sportluftfilter in die acht hemisphärischen Brennkammern ein. Dank belastbarer Verstärkungen wie der geschmiedeten Kolben auf Stahlpleueln hält die Motor-Hardware den gewachsenen Kräften problemlos stand. Apropos gewachsene Kräfte: Nach einer individuellen Softwareanpassung auf dem Leistungsprüfstand entwickelt der GeigerCars-Trackhawk volle 900 PS und knackt in puncto Drehmoment sogar knapp die 1.000-Nm-Schallmauer. Akustisch kündet eine ab Kat installierte Klappenabgasanlage machtvoll von der hinzugewonnenen Power des Trackhawks. Die Höchstgeschwindigkeit des GeigerCars-Trackhawks wurde mit 312 km/h gemessen, womit das US-amerikanische Großkaliber-Geschoss schneller ist als beispielweise der Lamborghini Urus oder auch der Bentley Bentayga Speed.

Auch optisch ist dieser Jeep ein echtes Highlight, verleiht ihm seine Designfolierung in den traditionellen Gulf-Farben Hellblau und Orange mit der Startnummer 40 doch absolute Eyecatcher-Qualitäten. Abgerundet wird der Auftritt des Gulf-Trackhawks von 22-zölligen Leichtmetallrädern in Schwarz, auf welche GeigerCars rundum stattliche Gummiwalzen der Dimension 315/30R22 aufzog, sowie Tieferlegungsfedern, welche die Bodenfreiheit des Power-SUVs um 25 Millimeter reduzieren.



Zu haben ist der der GeigerCars.de-Trackhawk im Gulf-Design als junges Gebrauchtfahrzeug für 129.000 Euro*.



Technische Daten, GeigerCars.de Jeep Grand Cherokee Trackhawk „GULF 40“



Motor: V8-Ottomotor, Magnuson TVS 2650-Supercharger System, offener Sportluftfilter, Motor verstärkt mit geschmiedeten Kolben und Stahlpleueln, High Flow-Thermostatgehäuse mit 83-Grad-Thermostat, Klappenabgasanlage ab Kat, Softwareanpassung auf dem Leistungsprüfstand



Hubraum: 6.200 ccm | Leistung: 662 kW / 900 PS bei 6.500 U/min | Drehmoment: 1.003 Nm bei 5.700 U/min | max. Ladedruck: 1,1 bar | Höchstgeschwindigkeit: 312 km/h | Getriebe: 8-Stufen-TorqueFlite-Wandlerautomatik | Fahrwerk: Tieferlegungsfedern (25 mm) | Rad/Reifen: 22-Zoll-Leichtmetallfelgen, Bereifung in 315/30R22 | Verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 25,4 / 12,3 / 17,1 l pro 100 km (Super) | CO2-Ausstoß, kombiniert: 390 g/km | Energieeffizienzklasse: G | Emissionsklasse: EURO 6 | Preis: 129.000,- Euro* (Gebrauchtfahrzeug)